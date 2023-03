Film "Sve u isto vrijeme" dominirao Oskarima: Glavni lik Evelin se bori protiv višedimenzionalnog zlog bića

Završena je 95. dodjela nagrada Oskara. Film "Sve u isto vrijeme (Everything Everywhere All at Once) je apsolutni pobjednik ovogodišnje dodjele sa najviše nagrada. Osvojio je čak sedam kipića.

Višedimenzionalno zlo biće

"Sve u isto vrijeme", koji je imao ukupno 11 nominacija na ovogodišnjoj svečanosti, prikazuje kinesku imigranticu, vlasnicu praonice odjeće, koja se našla u sukobu s višedimenzionalnim zlim bićem, za koje se ispostavi da je zapravo njena kćerka.

Lik Evelin (Evelyn), koji utjelovljuje Mišel Jeoh (Michelle Yeoh), mora prikupiti moć svojih drugih "ja" koji žive u paralelnim svemirima, u kojima ljudi umjesto prstiju imaju hrenovke, koriste umjetna spolovila kao oružja, a u nekima od njih kamenje može govoriti.

Film se istaknuo na gotovo svakoj dodjeli nagrada u Holivudu, a njegove harizmatične zvijezde, uglavnom iz Azije, postale su jedna od glavnih tema ove sezone.

Publika i kritičari podijeljeni

Ipak, ovaj film je podijelio publiku i filmske kritičare.

- To je grupa veoma dopadljivih ljudi koji stoje iza filma i zbog kojih se nije moguće ne radovati se - rekao je Skot Feinberg (Scott Feinberg), kolumnist Hollywood Reportera.

Jedan glasač, koji je htio ostati anoniman, za AFP je rekao da su neki članovi, posebno stariji, "bili više podijeljeni što se tiče Sve u svoje vrijeme".

- Bio je veoma smion i jedinstven, no ne i tradicionalan film. Za mnogo ljudi bi se mogao naći na donjem dijelu glasačkog listića - rekao je glasač uoči ovogodišnje dodjele Oskara.