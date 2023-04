U maju premijera petog filma o Indiani Jonesu

S nestrpljenjem iščekivan peti film iz serijala o neustrašivom arheologu Indiani Jonesu, kojeg posljednji put utjelovljuje Harrison Ford, premijerno će se prikazati na Filmskom festivalu u Cannesu u maju, potvrdili su u ponedjeljak organizatori.

"Indiana Jones and the Dial of Destiny" (Indiana Jones i brojčanik sudbine), u kojem uz Forda glume Fibi Valer-Bridž (Phoebe Waller-Bridge) i Antonio Banderas, peti je nastavak akcijske franšize.

Ford je već najavio da će to biti njegovo posljednje pojavljivanje u ulozi snalažljivog arheologa. Prvi ga je put utjelovio 1981. u filmu" Raiders of the Lost Ark" (Otimači izgubljenog kovčega). Prethodni film, Indiana Jones i Kraljevstvo kristalne lubanje, također je premijerno prikazan u Cannesu 2008.

Radnja petog "Indiane Jonesa" smještena je u vrijeme svemirske utrke 60-ih godina prošlog stoljeća i sadrži flashback dio u kojemu je 80-godišnji glumac digitalno ostario.