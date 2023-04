Holivudski glumac Kris Prat za "Avaz": Mario i ja očajnički želimo da impresioniramo očeve

- Pomislio sam: "Vau, to je sjajno!" Scenario sam dobivao postepeno i mislio sam da je to fantastičan pogled na Super Mario univerzum.

- Mislim da su nam duhovi slični. Ja sam visok, a on nizak, pa smo po tome različiti. I ima bolje brkove od mene. Čak i kad pustim brkove, nisu tako čvrsti kao Marijevi. On je zgodan, a i ja sam zgodan, ali vjerovatno ne bih mogao da pokrenem vodovod. Obojica očajnički želimo da impresioniramo svoje očeve i naše porodice, a mi smo sanjari. Također smo obojica izašli iz zone komfora da jurimo za snom, iako ja glumim već 20 godina. U to vrijeme bilo je strašno postati glumac, a bilo je dovoljno ljudi u mom životu koji su to ismijavali da bih se povremeno pitao da li je to ispravna ideja. Dakle, mislim da Mario i ja imamo i to zajedničko.

- On želi spasiti Bruklin kroz niske cijene i ljubaznu uslugu, ali ne zna da će mu se pružiti prilika za to.

- Mario je sanjar razrogačenih očiju koji je odan svom bratu i njegovoj porodici, što mi se zaista sviđa. To sam bio ja. I ja sam bio pomalo sanjar širom otvorenih očiju, veoma blizak sa svojim rođenim bratom; iako mislim da sam u to vrijeme bio možda više kao Luiđi. Ali sada sam Mario.

Ko je za Vas Luiđi u stvarnom životu?

- Pa pretpostavljam da je moj brat na neki način. Uvijek smo mijenjali ko je Mario, a ko Luiđi tokom naših života. U svakom slučaju, rekao bih da je on sigurno onaj koga bih želio braniti i s kojim sam toliko blizak da mi se to čini kao Mario-Luiđi veza.

U videoigricama lik Maria je predstavljen kroz “Donkey Kong”.

- Da, Mario je predstavljen u videoigrici “Donkey Kong” (igrica, op. a.); ali u ovom bioskopskom svijetu Maria, lik Donkj Konga je predstavljen kroz film “The Super Mario Bros.”, i možemo vidjeti mnogo Kongovog kraljevstva. Oni su rasa majmuna koja voli automobile i živi u Kraljevstvu džungle, i ako Mario može pobijediti Donkej Konga, onda će natjerati Kongovu vojsku da se suoči s Bovserom (Bowserom). Kong je jak i zabavan. Ima zloban smijeh i, uprkos tome što je stalno gurao i bockao Maria, naposljetku čuva mu leđa.

Šta Mario donosi?

- Mario ima oštroumnost, pogon, samopouzdanje i neke prilično bolesne vještine – posebno kada stigne do snage.

Kakva je princeza Breskva u filmu?

- Breskva je prilično loša, i ima čitavu vojsku. Ona je nevjerovatno okretna i odličan vozač. Princeza Breskva je jednostavno besprijekorna – što je pomalo iritantno, da budem iskren.

Šta možete reći o Toadu?

- Žaba je znanje. Posjeduje mudrost i savjete i poznaje svijet Kraljevstva gljiva. On je branilac žaba i smiješan je. Žaba izaziva smijeh. Vidjet ćemo sve to u jednom od najiščekivanijih filmova godine „Super Mario Bros“.

Trilioni sati radosti

Šta Illumination čini tako jedinstvenim studijom za animaciju?

- „Ilumination“ je sjajno ime za kompaniju jer nosi svjetlo i polira svaki od svojih projekata dok istinski ne zablista. Imaju nevjerovatan tim animatora i saradnika koji imaju nevjerovatnu viziju. Uz animaciju, glancate, glancate i polirate dok nešto ne bude savršeno. Veoma je drugačije od akcije uživo, gdje ste nekako u braku s onim što snimite kamerom; ali s animacijom možete nastaviti raditi dok ne bude savršena. A ono što „Illumination“ ima je ta postojana posvećenost samo pridržavanju vizije i pridržavanju vrlo visokih očekivanja za sebe.

Nintendo, pravi moćnik u svijetu igara, uspio je stvoriti ove zaista voljene i trajne likove.

- Da, oni su sve započeli, a ovi likovi su kamen temeljac. Ako ste imali Nintendo kod kuće, to je bilo zato što ste htjeli igrati Mario. A to se, naravno, izrodilo u mnoge druge igre i donijelo trilione sati radosti bezbrojnoj djeci. Ali sve je počelo sa Super Mario Bros., i oni su izdržali jer je ta igra GOAT(Greatest of all times-Najbolja svih vremena). To je original. I, znate, ništa nije kao tvoj prvi put.

„Illumination“ i „Nintendo“ su formirali sjajan tim.

- Oni su dva giganta koja su se okupila i formirala superbend. Oni su poput tima snova: najbolji od najboljih u dva različita medija koji se udružuju kako bi stvorili nešto. Nevjerovatno je i čini se bez presedana. Zapravo, ne mogu zamisliti da bi se najbolje svih vremena svakog od njihovih medija udružile na ovakav način ikada prije. Doći će do određene sinergije i magije, a to ćete vidjeti kada pogledate film. Imam osjećaj da ovo nije posljednji put da gledate film o „Super Mario Bros.“, a nije ni posljednji put da gledate saradnju „Nintenda“ i „Illuminationa“. Vjerujem da je ovo samo početak.

Šta ste mislili o finalnom filmu kada ste ga konačno pogledali?

- Svidjelo mi se! Zapravo, plakao sam jer sam bio tako ponosan na to. Film “Super Mario Bros.” je smiješan, lijep, ima puno srca i dotiče svu nostalgiju. Veoma sam uzbuđen zbog toga. Fantastično je!

Životnu ušteđevinu uložio u glupu reklamu

Šta ste naučili o Mariju kroz cijelo ovo iskustvo?

Naučio sam stvari koje ne možete naučiti igrajući igricu, jer su to dva različita medija. Dakle, u priči o Mariju ovdje ima mnogo otkrića i stvaranja. Na neki način znamo ko je Mario, jer u igri je onaj ko igra lik i ima kontrolor u ruci. Kada igrate igricu, on je tip po imenu Mario koji je u Kraljevstvu gljiva i ne znate zašto. Ovdje saznajete da je on mali momak iz Bruklina koji ima brata i koji je pokrenuo vlastiti posao. Svoju životnu ušteđevinu uložio je u glupu reklamu zbog koje ga cijela porodica ismijava, a on je očajan. Mario želi da uradi nešto veliko i da bude neko poseban, što se dešava kada ga uvuče u ovaj čarobni svijet. Dakle, naučio sam mnogo i pomogao da se otkrije, pa čak i da budem dio kolaborativne sile stvarajući ono što je njegova prava priča. Mario je omiljen među fanovima širom svijeta, a ja sam definitivno želio da iskažem pravdu. Puno sam istraživao o historiji franšize, igricama i liku, i nadam se da će se to naći na ekranu. Također sam želio da se uvjerim da se lik dopadne fanovima svih uzrasta i porijekla, pa čak i onima koji nisu toliko upoznati s igrama. Nadam se da će se svi koji gledaju film zabaviti gledajući ga kao što smo ga mi dok smo ga stvarali.

Članovi ekipe

Ostali glumci koji su posudili glasove likovima su Čarli Dej (Charlie Day), koji igra Marijovog brata Luiđija, i Džek Blek (Jack Black), čiji je lik glavni negativac Bovser (Bowser). Reditelji filma su Eron Horvat (Aaron Horvath) i Majkl Jelenik (Michael Jelenic), a scenarista je Metju Fogel (Matthew).