Stiže serija o negativcu iz sage o Betmenu: Kolin Farel neprepoznatljiv u glavnoj ulozi

HBO je najavio "sljedeće poglavlje u sagi o Betmenu" prvim trailerom za spin off The Batmana, seriju "The Penguin" s Kolinom Farelom (Colinom Farrellom) u glavnoj ulozi.

Nije najavljen datum izlaska serije od osam epizoda, a obožavatelji će vjerovatno dobiti više detalja na ovoljetnom San Diego Comic-Conu. Osim Farela, glumačku postavu čine Kristin Miloti (Cristin Milioti), Renzji Feliz (Rhenzy), Majkl Keli (Michael Kelly), Šoreh Agdašlu (Shohreh Aghdashloo) i Dirdr O Konel (Deirdre O’Connell), a pojavljuju se i Klansji Braun (Clancy Brown) i Majkl Zegen (Michael Zegen).

Izlazi sljedeće godine

Serija bi trebala izaći na HBO Maxu iduće godine

Piter Safran (Peter) i Džejms Gun (James Gunn), novi šefovi DC-ja, jasno su dali do znanja da je Rivsov Batmen dio njihovog sporednog svemira, a ne dio njihove prve faze DC svemira Bogovi i čudovišta. Rivs će režirati i "The Batman II", koji bi se trebao pojaviti u kinima 3. oktobra 2025. godine.

U međuvremenu, Safran i Gun rade na akcijskom filmu temeljenom na "The Brave and the Bold", a fokusirat će se na Betmenovog sina Damiana Vejna (Waynea). Gun je, također, govorio o tome kako će se "The Penguin" uklopiti u Betmenov svemir.

- Met radi na "The Batman II", koji vidi kao kriminalističku sagu o Betmenu, koja uključuje i TV seriju "The Penguin". I to je posebna stvar, a on vrijedno radi na tome. Nekidan nam je ponudio nevjerovatne, stvarno super stvari. Tako da je naš plan da se to nastavi - rekao je za Gun za IGN.

