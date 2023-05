Legendarni glumac otkrio: Godinama se bori protiv raka pluća, doktor mu dao dvije do tri godine života"

Čuveni švedski glumac Dolf Lindgren (Dolph Lundgren, 65) otkrio je da se već osam godina bori s karcinomom.

Lindgren je u podkastu Grahama Besindžera (Besinger) ispričao kako mu je rak pluća prvi put dijagnosticiran 2015. godine. Nakon izlječenja bio je u remisiji, ali se rak vratio 2020. godine, a jedan doktor mu je tada rekao da mu je preostalo dvije do tri godine života.

Odlučio je otići po drugo mišljenje, a terapija koju sada dobiva rezultirala je smanjenjem tumora.

U isječku intervjua, on je odjeven u bolničku haljinu. Govorio je dan nakon operacije.



- Izvadili su jedan tumor, zatim su izvadili još dva koja su našli i još tri mala. Nadam se da je sve očišćeno, ako umre, umro je (if it dies, it dies) - rekao je Lindgren.

Podjsetio je na nezaboravni citat iz filma "Rocky 4", snimljenog 1985. nakon što je njegov lik Ivan Drago ubio Apola Krida (Apollo Creed) tokom njihove borbe.