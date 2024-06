Alija Tabaković za „Avaz“: Imamo jednog kandidata za načelnika Srebrenice

Bosanskohercegovačke, odnosno političke partije koje ne negiraju genocid u Srebrenici postigle su dogovor o jednom kandidatu na predstojećim lokalnim izborima u ovom gradu. Ovu informaciju za „Avaz“ je predsjednik SDA Srebrenica Alija Tabaković.



- Zvanično je da smo sa Strankom za BiH dogovorili zajedničku listu, Faruk Đozić će odustati od kandidature i s obzirom da su SDP i NIP ranije dali podršku nezavisnom kandidatu Hamdiji Fejziću, sada je već gotovo pa izvjesno da je jedini kandidat Hamdija Fejzić – kazao nam je Tabaković.

Predstoji borba za mobiliziranje glasača pred veoma važne općinske izbore, kako bi se u oktobru pokušala promijeniti vlast koja mijenja nazive ulica, najavljuje čak i promjenu imena grada i nastavlja negirati činjenice o genocidu, potvrđene i nedavno usvojenom Rezolucijom o Srebrenici u UN-u.

- Predstoji i borba oko biračkih spiskova, prijava za glasanje putem pošte, da se vidi šta će se sa problemima koji su zaista prisutni u Srebrenici kad je u pitanju birački spisak i ta najezda glasača iz Srbije. To se vrlo teško ili gotovo nikako ne može kontrolisati, s obzirom da je u izborni proces u Srebrenici uključen sistem cijelog entiteta RS, ali i sistem države Srbije, posebno preko policijskih struktura. Recimo, u tih mjesec – mjesec i po dana pred izbore, MUP RS otvori stanično odjeljenje policije u Skelanima, kako bi Srbijanci vadili lične karte. To se odnosi samo na ovaj period izbora, rade svakim danom, rade i vikendom, kako bi što više ljudi iz Srbije prijavilo svoj boravak u Srebrenici i time pravili fiktivne glasače. Institucije Srbije natjeraju ljude sa fakulteta, jasno im poruče da studenti moraju prijaviti svoj boravak u Srebrenici kako bi pravili te profesionalne glasače. Tako na parlamentarnim izborima imate do 3.000 glasača srpske nacionalnosti, zajedno s onima koji žive ovdje, a na općinskim izborima, gdje se profesionalno izvede 5.000 – 5.500 glasača – ističe Tabaković.