Filmski festival u Kanu otvara povratnička drama Džonija Depa

Filmski festival u Kanu spreman je za buran početak u utorak, a Džoni Dep (Johnny Depp) se vratio u uvodnom filmu, pokazujući svoje francuske vještine kao kralj Luj XV.

Karijera tog 59-godišnjaka u Holivudu je u padu uprkos njegovoj pobjedi na prošlogodišnjem suđenju za klevetu protiv bivše supruge Amber Heard koje je uključivalo ogorčene optužbe za nasilje u porodici.

Monarh koji se zaljubio u prostitutku

Dep se, međutim, postepeno vraća na posao i na crvenom će tepihu premijerne večeri u Kanu predstaviti francusku dramu "Jeanne du Barry" o monarhu iz 18. vijeka koji se zaljubio u prostitutku.

Direktor festivala Thierry Fremaux kazao je novinarima da "nije zainteresiran" za Deppovo suđenje, dodajući: "Zanima me Depp glumac".

Majkl Daglas (Michael Douglas) će također prisustvovati ceremoniji otvaranja kako bi dobio počasnu Zlatnu palmu.

Festival traje do 27. maja

Festival na francuskoj rivijeri, koji traje do 27. maja, uključuje niz premijera po povoljnim cijenama, uključujući "Indiana Jones and the Dial of Destiny" u srijedu, peti i posljednji izlet za Herisona Forda (Harrison) kao arheologa koji koristi bičeve kao oružje.

Martin Skorsizi (Scorcese) u subotu će predstaviti svoj najnoviji ep, "Ubice cvijetnog mjeseca", zajedno sa zvijezdama Leonardom Dokaprijom (DiCaprio) i Robertom De Nirom.

Tog dana publika će vidjeti i Natalie Portman i Džulijan Mur (Julianne Moore) u nezavisnom filmu Todda Haynesa "Maj decembar".

Među 21 filmom koji se takmiče za glavnu nagradu Zlatnu palmu, nalazi se rekordnih sedam rediteljica, prenosi AFP.