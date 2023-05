Novi režiser Indiane Jonesa dao sve od sebe da isporuči najbolju verziju filma

Nije lak podvig preuzeti na sebe režiju legendarne sage o Indiana Jonesu, ali novi režiser Džejms Mangold (James) kaže da je želio isporučiti "najbolju verziju" onoga što je njegov heroj iz djetinjstva Stiven Spilberg (Steven Spielberg) uradio s četiri prethodna filma.

Harison Ford u glavnoj ulozi

Mangold je preuzeo uzde od Spilberga i isporučio peti film u franšizi s filmom "Indiana Jones i brojčanik sudbine", koji je premijerno prikazan na Filmskom festivalu u Kanu u četvrtak, s Harisonom Fordom (Harrison, 80) u glavnoj ulozi.

- Legendarni režiser Spilberg bio je moj heroj cijelog života. Prvi film o Indiana Jonesu gledao sam kada sam imao 17 godina. Teško je slijediti takvog velikana, ali to je bila i velika lična prilika - rekao je Mangold za AFP u intervjuu.

Režiser filmova "Girl, Interrupted", "Walk the Line" i "Logan", Mangold je rekao da je finalna verzija "moja najbolja verzija Stivena, ja na neki način oponašam svog mentora i pokušavam da ispričam priču. Naravno, to je i dalje ja, a ne on."

Tradicionalni akcioni filmovi

U Holivudu koji je naizgled zasićen filmovima o superherojima, Mangold je rekao da tradicionalni akcioni filmovi i dalje imaju svoje mjesto.

- Mislim da možda nije u modi, ali mislim da je to osvježavajuće za ljude u vrijeme kada sve mora biti tako brzo da ne dozvoljava čak ni likovima ili priči da dišu - rekao je Mangold, upozoravajući na opasnost da se novi vizuelni efekti "previše koriste".

Međutim, "Brojčanik sudbine" također koristi specijalne efekte, a jedna od najupečatljivijih scena snimana je u studiju.

Film počinje flešbekom u trajanju od oko 20 minuta u kojem Forda podmlade za oko 40 godina.

- Morate imati puno novca da to uradite. Šminka i rasvjeta su samo donekle efikasni - rekao je Mangold o sve traženijoj tehnici.