Finalna sedmica "Survivora": Ko će odnijeti titulu jedinog preživjelog?

Nakon tri mjeseca napornih izazova, boravka u surovoj divljini i potpune izolacije od savremenog života, kandidati "Survivora" došli su do finalne sedmice svoje avanture u Dominikanskoj Republici. Samo najbolji, najsposobniji i najmudriji kandidati iz plavog i crvenog tima uspjeli su dogurati do posljednjee sedmice, ipak titulu pobjednika u svakom timu može odnijeti samo jedan takmičar.

U finalnoj sedmici napetu utrku za pobjedu u "Survivoru" gledaoci će moći pratiti sedam dana u sedmici, od ponedjeljka do nedjelje, a uz nikad napetije duele i svakodnevne eliminacije uzbuđenje će rasti do posljednje epizode kada će se u takmičenju unutar oba tima suočiti dva najuspješnija kandidata.

Međuljudski odnosi

Za prolazak do posljednje sedmice u "Survivoru" izborili su se 23-godišnja blogerica Nora Dominko, 24-godišnja trenerica plivanja Antonia Ivić, 37-godišnja profesorica kineziologije Sanja Miočić, 23-godišnji hokejaš David Bublić, 24-godišnji profesionalni boksač Leo Cvetković i 31-godišnji magistar saobraćaja Denis Sviličić iz plavog tima te 26-godišnji model Draga Jovanović, 27-godišnji profesionalni plesač Marko Vasiljević, 31-godišnji model Nataša Kondić, 25-godišnja menadžerica sigurnosti Anja Andrejić i 31-godišnji fitnes trener Luka Radivojević.

Svi oni u šou su pokazali nepokolebljiv sportski i avanturistički duh, kompetitivnost, snalažljivost i izdržljivost, a među pojedinim kandidatima rodila su se nova prijateljstva, potencijalne ljubavi, ali i neka neprijateljstva. Da snaga i fizička sprema nisu jedini faktori na putu do pobjede, još jednom ćemo vidjeti i u finalnoj sedmici kada će se u odabir finalista uključiti kandidati koji su napustili takmičenje i postali dio porote.

Najuzbudljivija sedmica

Članovi porote otkad su napustili svoja plemena pažljivo prate poteze preostalih kandidata kako bi nadomak završnice donijeli svoj sud o tome ko najviše zaslužuje biti u finalu. Upravo u ovom dijelu najviše će do izražaja doći međuljudski odnosi koji će nekome omogućiti prolazak u finale, dok će drugome biti kamen spoticanja.

- Turbulentna, neočekivana i nimalo lagana avantura zvana "Survivor" bliži se kraju, a najuzbudljivija sedmica pred nama donosi brojna neočekivana iznenađenja i rasplete. Ponosan sam na kandidate koji su, zahvaljujući sportskom duhu i izuzetnoj snalažljivosti, došli do posljednje sedmice, a utrka do pobjede bit će vrlo uzbudljiva i neizvjesna do posljednjeg trenutka - poručuje voditelj Mario Mlinarić.