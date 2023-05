Oskarovka i glumačka megazvijezda Šarliz Teron za "Dnevni avaz": Ljudi se zapravo ne mijenjaju

- Da, jer možda ja želim otići kod Doma na roštilj i popiti „Coronu“ s njima, ali ne želim da Sajfer to radi. Istovremeno, smatram da mi je veoma važno da smislim kako da zadržim iznenađenje publike i da likovi oko nje budu iznenađeni i njom na način koji se ne čini kao da je to ranije urađeno. Vjerujem da se ljudi zapravo ne mijenjaju, već samo možda krenu prema stvarima na drugačiji način - što je ono što ove likove čini tako zabavnim za igru. Veoma sam sretna što sam imala podršku producenta i svih ostalih kada sam se prijavila, pa su, kada sam rekla da ne mogu da budem na roštilju, rekli: "Uredu je, možemo da živimo s tim."

- Uvijek sam dirnuta kada me pozovu da se vratim. Zatim prolazim kroz proces shvatanja šta će oni učiniti s mojim likom i u koje vrste problema ćemo upasti ovaj put. Ima nešto zaista lijepo u tome da budete dio franšize poput ove koja je postigla toliko toga, sa svim likovima koji su lutali kroz njen svijet i ove priče. I učiniti to dok idemo ka kraju vrlo je poseban osjećaj. Također, jako se zabavljam igrajući Sajfer!

Sada im se pridružuje i izvrsni Džejson Mamoa (Jason). No, vi koji ste već gledali ovo ostvarenje u bh. kinima, poput potpisnice ovih redova, to znate. Oni koji nisu... Pokušat ćemo da ne otkrivamo previše.

Emocionalne traume

Ima li Sajfer još prednosti?

- Rekla bih da da. I ovdje pokušavamo to istražiti, ali na drugačiji način. Jedna od njenih velikih prednosti je ta što je uvijek nekoliko poteza ispred svih. A da li je to samo Bogom dani dar ili nešto što je ona nekako izbrusila tokom godina – ili možda pomalo i na jedno i drugo – to je ono na šta se mnogo oslanjam, jer lik poput nje može vrlo brzo postati izmišljen ako zna mnogo. Pronalaženje otkrića za nju je važno, jer je pametna i može napredovati. Ali morate da vidite njen rad na tome kao publika da biste uživali; inače, ona samo izgleda kao sveznalica, a to je dosadno. U ovom filmu ćemo malo više vidjeti koliko je ona uporna. Ipak, čak i Sajfer može biti iznenađena. Pa, kako da se ona oporavi od toga kada je u takvim okolnostima nikada nismo vidjeli?

I Sajfer i novi negativac Dante Rejes imaju problema s porodicom Toreto.

- Da, iako osjećam da Dante nosi mnogo više emocionalne traume protiv njih. Mislim da ga to pokreće, dok je Sajfer grabežljiva i sebična. Ona jednostavno nije dobar timski igrač, ali je bolja u pojedinačnim sportovima.

Džejson Mamoa blista kao Dante.

- Naša prva zajednička scena u filmu je prva stvar koju smo snimili, tako da se zapravo nismo upoznali dok se nismo pojavili na setu. I bio je apsolutno divan! Svi su nervozni prvog dana, a ja uvijek mislim da ću dobiti otkaz ili pogriješiti, ali Džejson je bio tako samouvjeren. Mislim, ušao je u sobu sa ovom otvorenom košuljom s detaljima čipke, i imao je taj ludi tekst da prođe na koji se samo „naslonio“. Bila sam toliko impresionirana jer ja sam više kao starinski automobil koji može jedva krenuti, dok ne pritisnete papučicu gasa i jednostavno - otresete živce. Džejson nije takav glumac. On dolazi s vatrenim oružjem!

Sajfer je uključena u dosta akcije. Kako ste pripremili te scene?

- Volim da pripremam akcione scene, a ovdje sam imala sreću da treniram oko 7 sedmica prije snimanja sa sjajnim kaskaderskim timom koji mi je pomogao da prođem kroz sve. Uvijek pokušavate nekako shvatiti fizikalnost koja će biti jedinstvena za lik, i bilo je dobro što ne moram početi od nule.

Nema trika

Uživate li u radu s kaskaderskom ekipom?

- Apsolutno volim da radim s kaskaderima. I mislim da je vaš posao kao glumca da ih usmjeravate isto onoliko koliko je njihov posao da vas usmjeravaju. To je ples, tako da morate biti u stanju da komunicirate šta možete učiniti. Ponekad je gotovo sigurnije učiniti to samo jednom i završiti s tim nego pokušati 15 puta.

Sajfer ima spektakularnu sekvencu borbe s Leti.

- Kada sam je pročitala, to je bila scena koju sam jedva čekala da vidim kao filmski gledalac. To je tako epski! A Leti je tako za*ebana. Ono što Mišel Rodrigez radi - poput načina na koji prodaje akciju - vrlo je uvjerljivo. Ona je tako povezana sa svojim tijelom, očima i srcem. Bilo mi je veoma uzbudljivo snimiti tu sekvencu s njom.

Ali kako se oporaviti od snimanja takve sekvence?

- Nema trika, iako bih voljela da postoji. Mislim, to je ono što jeste. Mislim da veliki dio posla počinje pripremom. Dakle, morate biti dobri prema svom tijelu neko vrijeme prije nego što uradite ove stvari, a onda morate nekako nastaviti da budete dobri. To je samo puno tjelesnog rada, a sve je teže što ste i vi stariji. Ponekad pomislim kako bih voljela da uđem u ovaj svijet u svojim dvadesetim. Sada gledam sekvence borbi poput: „Oh, ovo će biti teških nekoliko sedmica...“ Ali očekujete da će to biti dio putovanja, a onda hodate u modricama - što je također pomalo kao značka časti. Kopam i osjećam se tako sretnom što sam imala priliku to uraditi.

Još ima enigme

Je li Vam lako da se vratite u lik Sajfer?

- Da, postoji autentičnost kod Sajfer s kojom se definitivno povezujem kada čitam scenarije i dijaloge, iako i kod nje uvijek ima prostora za otkrivanje. Zato se uzbuđujem kada me zamole da se vratim, jer osjećam da je u liku toliko toga što je još enigma. Dakle, meni kao glumici dobro ide da istražujem i kopam malo dublje, ali ona je ono što jeste, i volim da je držim u tom duhu.

Skroman i prizemljen

Mamoa je rekao da je jako zahvalan za ono što ste mu dali na snimanju.

- To je zaista slatko. Pa, on je divan, a ja sam njegov veliki fan. Sviđa mi se što je tako skroman i prizemljen. Džejson ne ulazi u sobu s ikakvim pretvaranjem - samo je veoma iskren. Rijetko ćete naići na nekoga takvog.

Bolje da ne zabrljam

Recite nam nešto o „spin flipu“?

- Bio je to jedan od onih poteza za koje sam znala da mogu da uradim; pa, ja sam to trenirala. Kasnije, kada sam stigla na snimanje, pokazala sam neki video kako to radim, i na kraju su mi dali zeleno svjetlo. Tada sam pomislila: "Bolje da ne zabrljam!" Bio je veliki napor za mene da to uradim kako treba.

Plašila sam se Mišel Rodrigez

Kakva je Mišel Rodrigez kao partner u borbi?

- Ona je nevjerovatna! Bilo je trenutaka kada je naišla na mene, a ja sam se uplašila. To ne znači da niste sigurni; ali ona to tako dobro prodaje, što je odlično. Dakle, malo smo razgovarali o tome i o želji da shvatimo kako da dobijemo ono što nam je potrebno u sceni. Te stvari su uvijek zabavne, i Mišel je bila prilično jasna u vezi toga. Ona bi rekla: „Ja sam sklepana. Leti je sklepana.” A ja sam odgovorila: "Sviđa mi se!" Ona je nevjerovatna i spremna je za sve.

Jasna ideja

Šta možete reći o reditelju Luju Leteriju (Louis Leterrier), koji se pridružuje franšizi u „Paklenim ulicama 10“?

- On je tako divan, i voljela sam raditi s njim. Luj rješava probleme i voli razmišljati na nogama. Ima veliku energiju da pokušava stvari, a ima jasnu ideju kuda želi ići - što mi se jako sviđa. Dakle, on ne gubi ničije vrijeme jer zna šta želi, dobiva i onda vam ipak ostavlja dovoljno prostora za igru. Uživam u radu s rediteljima koji vole da se bave tim poslom.

Uzbuđena sam što će ljudi vidjeti šta je ovaj tim smislio i kako će vam ići voda na usta čekajući sljedeći film, poručila je Teron.