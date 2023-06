Samanta se vraća u seriju "Seks i grad": Imala dva zahtjeva za produkciju, evo o čemu je riječ

Obožavatelji serije "Seks i grad" i "And Just Like That" oduševljeni su povratkom Samante Džouns (Samantha Jones) koju glumi Kim Katral (Catrall). Ipak, Katral će se pojaviti u samo jednoj epizodi.

Page Six saznaje kako nije baš jednostavno bilo nagovoriti Kim da se pojavi u popularnoj seriji s obzirom na to da godinama nije u dobrim odnosima Sarom Džesikom Parker (Jessica), Kristin Davis i Sintijom Nikson (Cynthia Nixon).