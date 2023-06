Oskarovac Kristofer Mekvori, reditelj novog nastavka "Nemoguće misije": Imao sam veoma strašna iskustva s Tomom Kruzom

- Kada smo napravili “Razilaženje”, gradili smo na lekcijama koje smo naučili od “Otpadničke nacije”, u smislu dinamike likova i priče. Imali smo pravi uspjeh u vezi između Itana i Ilse i otkrili smo da se iz likova može izvući koliko i iz akcije. „Pogurali“ smo to u “Razilaženju” i završili s dužim filmom, jednostavno zato što nismo htjeli štedjeti na akciji. Ulazeći u ove filmove, rekao sam: “Ako ću to raditi još jednom, želim to dalje proširiti. Želim da uđem dublje u Itanov lik i dublje u likove oko njega”, za šta smo znali da će stvoriti veću priču. Onda je bilo: “Nemojmo se zavaravati, da pokušavamo sve to strpati u dva sata i 20 minuta, gdje uvijek osjećamo pritisak da prikažemo čvršći film. Hajde da napravimo veći film i prepolovimo ga i damo sebi prostora za disanje da to iskažemo.“ Uvijek volim reći da “Misija” ima svoj um. Gotovo smo osjetili kako franšiza želi raširiti krila i poletjeti, želeći da preraste u nešto još veće. I svakako jeste.

Priča prati Itana Hanta (Toma Kruza) dok se njegova prošlost vraća da ga progoni, a samim tim su svi oni koje voli izloženi riziku. To je avantura koja putuje svijetom, od Abu Dabija, preko Rima, Venecije, do Norveške. U saradnji s Tomom Kruzom, Mekvori je krenuo napraviti ne samo najveću misiju do sada već i filmsko iskustvo kao nijedno do sada.

Tom Kruz je izjavio da ste obojica bili štreberi u treningu kao djeca. Da li je odatle došla sekvenca s vozom?

- U suštini, volimo Dejvida Lina (David Lean), Bastera Kitona (Buster Keaton) i Džona Frankenhajmera (John Frankenheimer). Svi su oni u jednoj ili drugoj fazi snimili neku vrstu spektakularne željezničke ruine. Zaista sam želio primijeniti sve što me franšiza naučila u uništavanju voza. To je uglavnom to. Naravno, na “Misiji” sve teži da se proširi. Za druge filmove željeznička olupina bi bila vrhunac. U ovom slučaju stvarna željeznička olupina je samo poticajni incident vrhunca.

Ogroman skok motociklom najveći je štos u historiji “Nemoguće misije”. To je ogroman, opasan podvig za Toma Kruza. Ali kako je biti čovjek koji ga upućuje da to učini?

- Mislim da je Sajmon (Simon) ispričao priču u “Razilaženju”, kada su on i Rebeka (Rebecca) gledali Toma kako pada na teret ispod helikoptera. Nijedno od njih nije shvatilo šta je to štos. Upravo su se pojavili na Novom Zelandu i mislili su da je Tom zapravo pao. Rebeka je bila zapanjena. I neki iz lokalne ekipe nisu razumjeli o čemu se radi, a neko se javio na radio i rekao: “Mislim da smo upravo izgubili Toma.” Tada znate da vratolomije zaista rade, kada ljudi koji snimaju film misle da je to stvarno. Što se tiče motocikla, bili smo na ivici. Bilo je toliko nepoznanica da jednostavno nismo mogli da predvidimo šta će se dogoditi kada izađe s rampe. Ali sve je relativno. Od tada sam imao mnogo strašnija iskustva s Tomom, kao što ćete vidjeti.

Šta razbija čaroliju

Kako ispričati priču iz dva dijela, ali napraviti da su oba filma potpuno zasebna?

- Zaista smo se držali pravila koje smo napisali za sebe za “Nemoguću misiju”, a to je da svaki film mora stajati sam. Ne možete tražiti od publike da napusti jedan film, mentalno, i pokuša se sjetiti drugog. Za nas to razbija čaroliju. Dakle, prvi dio je morao funkcionirati sasvim sam, kao kompletan film sa zadovoljavajućim završetkom. Trebalo je da se završi na takav način da, kada ne bi bilo drugog dijela, to bi bilo uredu. U isto vrijeme, to vas je moralo ostaviti da želite nastavak te avanture. I onda je drugi dio morao stajati sam od sebe, bez obzira na to da li ste vidjeli prvi ili ne. To je bilo to. To su bila pravila, da budu samostalni. Tom i ja smo u potpunosti fokusirani na impresivno iskustvo za publiku. Ne želimo da radite posao. Želimo da imate emotivnu vožnju i da o tome razmišljate nakon, a ne tokom filma.

Nesavladiva prijetnja

Recite nam nešto o Gabrijelu, negativcu iz filma. Šta ga čini tako velikim Itanovim protivnikom?

- Gabrijel je lik iz duboke Itanove prošlosti, prije nego što je Itan bio Itan Hant kojeg poznajemo. I on predstavlja nešto što je daleko najveća, nesavladiva prijetnja s kojom se Itan suočio. Ulozi su globalni koliko to mogu biti. Ali ulozi između Gabrijela i Itana su također izrazito lični. Poznaju se odavno, od zajedničkog događaja u njihovoj prošlosti koji ih je obojicu učinio onim što jesu.