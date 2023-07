Glumac otkrio šta za njega znači štrajk u Holivudu: Jedva preživljavam, vozim Mazdu iz 2010. godine

Glumac Luke Cook (36) poznat je po ulogama u Netflixovoj seriji "The Chilling Adventures of Sabrina", seriji "Dollface" koja se emitira na platformi Hulu, a utjelovio je i sporedne likove u još nekoliko filmova i serija. Ipak, otkrio je da zarađuje jedva dovoljno da bi prehranio svoju obitelj, piše Page Six .

- Plaćali su me 7.500 dolara, i to bez poreza, po epizodi. Od toga deset posto ide menadžeru, deset agentu i pet odvjetniku - otkrio je i dodao da su njegovo lice stavili na veliki plakat na jednoj od glavnih ulica u Los Angelesu, a za to nije dobio niti cent.