Ovo je trenutno najgledaniji film na Netflixu: Na IMDb-ju ima ocjenu 5,3

Film na IMDb-ju ima ocjenu 5,3, a, prema podacima analitičke kompanije ''Flix Patrol'', film broji 30 miliona sati gledanja. Brojni filmski kritičari već su recenzirali film i nisu svi oduševljeni. Džoni Oleksinski (Johnny) za ''New York Post'' film je opisao kao "zamoran, depresivan Netflixov nastavak".

Kritike i nisu najbolje

Taša Robinson (Tasha) za Polygon napisala je da vidi sličnost ''Bird Boxa Barcelona'' i postapokaliptične serije ''The Last of Us''.

-Film stiže nakon vala priča sa sličnom dinamikom, a među njima je i ''Last of Us''. Uzimajući u obzir koliko je u ''Last of Us'' bilo prostora za ispričati priču kako bi razvio očinski lik Džoela (Joel) i njegov komplicirani odnos s kćeri Eli (Ellie), ne čudi da je serija napravila uvjerljiviji i nezaboravniji posao s likovima i emocijama.

''The Last of Us'' ima i druge prednosti - neviđena čudovišta ''Bird Boxa'' su tajanstvena i neizreciva, ali zombiji s gljivama ''The Last of Us'' su visceralniji, promjenjiviji i jeziviji. Ništa ovo nije bitno za ljubitelje originalnog ''Bird Boxa'', ali za ljude koji žele više dubine u horor pričama o tužnoj porodici, čini se da je ''Bird Box Barcelona'' malo zakasnila s igrom - piše ona.

Originalni ''Bird Box'' bio je hit

Podsjetimo, izvorni film, koji je izašao 2018., smješten je u SAD i prati majku dvoje djece (Sandra Bullock) koja se mora izboriti za opstanak u opasnom svijetu u kojem si ljudi zbog bizarnog stanja oduzimaju živote na sve moguće načine.

''Bird Box'' je u prve četiri sedmice ostvario 282 miliona sati gledanja i mnogi su ga proglasili jednim od najstrašnijih filmova te godine.