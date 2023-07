Blejk pokazala zanosnu figuru: Rodila prije pet mjeseci

View this post on Instagram

"Kako si ti rodila četvero djece?", napisao je jedan obožavatelj, a glumica je u komentarima označila svog osobnog trenera Dona Saladina.

"Don Saladino je "krivac". Čekaj. Ne, nisam tako mislila. On nije otac moje djece. On je samo osoba koja mi pomaže da ponovno stanem u svoju odjeću. On je još bolja osoba i prijatelj nego samo trener, a to govori puno o njemu", napisala je.

Iako je rodila prije samo pet mjeseci, glumica se već vratila na posao te snima svoj novi film "It Ends With Us".