Feđa Štukan na motoru stigao na Festivalski trg

- Prema informaciji koju imam, za koju mislim da je vrlo pouzdana, zabrana ulaska u Srbiju traje godinu dana. Tamo sam imao nekoliko dogovorenih projekata i glavnih uloga. Ako je to istina, onda ih neću raditi. Nisam siguran da li ima neka potjernica. Pričao sam s Ambasadom Srbije. Rekli su da ne mogu dobiti takvu informaciju. Oni su zvali BIA-u i ni oni ne mogu dobiti informaciju. Ni naša ambasada također to nije mogla. Sada pokušavam to uraditi preko Ministarstva vanjskih poslova. Mislim da ću na kraju ipak sjesti na motor i otići na granicu pa šta bude - ispričao je.

Da li će Feđa već danas krenuti na put nije poznato.