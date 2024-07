Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović za "Avaz": Koalicija ovako neće opstati

U Mostaru će danas biti održan sastanak predsjednika stranaka aktuelne većine na državnom nivou.



Milorada Dodika, Nermina Nikšića, Elmedina Konakovića i Edina Fortu okuplja predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović.

Nema komunikacije

U razgovoru za „Avaz“ Čović kaže da će funkcioniranje koalicije biti centralna tema razgovora.

- Evidentno je da je problem funkcioniranje naše pozicije u vlasti. Da vidimo kako izaći iz toga. Praktično je pitanje jesmo li mi uopće prava koalicija i živi li još to partnerstvo, na kojim razinama „zapinje“ i kako to otkloniti - kaže Čović.

Nakon iskoraka na evropskom putu BiH je ponovo zarobljena u političkim svađama i blokadama. Čović potvrđuje da većina na državnom nivou, na ovaj način, neće opstati.

- Na ovaj način ne, jer mi više komuniciramo medijski, međusobno se konfrontiramo, umjesto da sjednemo zajedno i dogovaramo se. Koncept koji smo na početku napravili, da se nađemo jednom u 15–20 dana, raspravimo neko pitanje i onda ga usmjerimo prema Vijeću ministara ili Parlamentu, prestao je da funkcionira. Sad najveći problem ima predsjedateljica Vijeća ministara. Na posljednjoj sjednici prošlo je 39 točaka, moglo je još 30, ali zbog naše neusuglašenosti one stoje. Moramo žurno napraviti zaokret - kaže Čović.

Tvrdi da razumije da neki od partnera imaju tzv. izlete, potpuno drugačija razmišljanja o budućnosti BiH, „mislim na SNSD, ali ništa bolje nije kod dijela partnera u FBiH“.

- Oni vrlo rigidno predlažu neke građanske koncepte, ja ih zovem unitarnim, a zajednički stav je bio da se držimo Ustava - dodaje Čović.

Ključni uvjet

Čak ni budžet koji je usaglašen prije pet mjeseci, iako je ključni uvjet za povlačenje prve tranše iz Plana rasta EU za BiH, još nije usvojen. Čović kaže da je tada dogovoreno da će se prije usvajanja dogovarati i način raspodjele sredstava na podračunima.

- Taj iznos i ne znam više koliki je. Mislim da je riječ o nekih 500 milijuna KM. Rekli smo - zašto se zaduživati i u FBiH i u RS, ako bi, recimo, FBiH iz tih sredstava odmah mogla povući 300 milijuna. Ta sredstva „leže“, na njih plaćamo negativnu kamatu, a inflacija ih obezvređuje. Pošto to ne ide iz drugih, pomalo političkih razloga, zamolio sam kolege da ovaj dio ostavimo po strani jedno vrijeme, a da proračun odmah ide. Predsjedateljica Krišto me informirala da je ministar uputio proračun na Vijeće ministara. Nadam se da ćemo na ovom sastanku imati zajednički stav da to odmah ide prema Predsjedništvu BiH, kao predlagaču, a možda idućeg tjedna zakazati sjednice Zastupničkog i Doma naroda da to završimo. Nema nikakvog smisla da ulazimo u treći kvartal bez proračuna - pojašnjava Čović.

Odmah nam treba budžet

Evropska komisija prije nekoliko dana odobrila je početak pregovora s Ukrajinom i Moldavijom, Crna Gora odmrznula je pregovore o članstvu, dok poznati uvjeti BiH još nisu ispunjeni. Čović kaže da će se zalagati da po završetku lokalnih izbora, najdalje početkom novembra, dok Mađarska predsjedava EU, BiH otvori pregovore.

- Razgovarali smo s predstavnicima Mađarske, gospodinom Oliverom Varheljijem i svi su suglasni u vezi s tim da administrativne poslove treba završiti. Ne govorim o usvajanju zakona o sudu, Izbornom zakonu i ostalima koji su do sada bili uvjeti, već da onu razinu koju smo imali ispred EU oplemenimo odlukama koje se donose samo na razini Vijeća ministara BIH. To znači da nam odmah treba proračun - naglašava Čović.

Od razdruživanja nema ništa i točka, o tome ne trebamo raspravljati. Ja se ne želim baviti time. Želimo se baviti EU i NATO putem, jer su svi napravili pomak, a mi stojimo od trećeg mjeseca i tapkamo u mjestu, poručuje Čović.