Čović tvrdi: Sutra izbor Vukoje u Ustavni sud BiH

U Mostaru je danas održana proširena sjednica Predsjedništva HDZ-a BiH na kojoj je analizirana aktuelna politička situacija, a posebna pažnja bila je posvećena izborima za Evropski parlament kao i za lokalne izbore u BiH.



Komentirajući trenutnu političku situaciju u BiH i evidentnu krizu u funkcioniranju državnih institucija, predsjednik HDZ-a BiH, Dragan Čović je na press konferenciji nakon sjednice kazao kako postoje određeni problemi u vezi s provođenjem političkih dogovora.

- U posljednjih mjesec, dva svi naši politički dogovori provode se u manjem postotku, od Izbornog zakona, zakona o sudovima i svega onoga što je trebalo da dođe do Vijeća ministara BiH, a što na kraju nije došlo. Je li razlog ove inicijative koje smo imali, nametanja odluka, je li to, ne znam, u Evropskom vijeću pokušaj da se Kosovo na neki način pozicionira, je li to Rezolucija o Srebrenici, sasvim je svejedno. Više puta sam govorio kako nije teško naći temu kojom ćete na neki način uzburkati duhove i zaustaviti procese. Morat ćemo otvoriti pregovarački proces oko proračuna. Bio bih najsretniji da smo ga već usvojili - rekao je Čović.

Naveo je da narednog ponedjeljka komesar Evropske komisije za proširenje Oliver Varhelji sa drugim zvaničnicima Evropske unije dolazi u Sarajevo.

- Stoga, u ovoj sedmici ćemo pokušati organizirati sastanak svih predsjednika stranaka koji zajedno participiraju u vlasti da vidimo kako upravljati ovim procesom. Naime, ako nismo u stanju uspostaviti normalan režim rada u Vijeću ministara, u Domu naroda, u Zastupničkom domu, onda nam uzalud naše inicijative - kazao je on.

Dodao je da je razina budžeta BiH davno usaglašena te da očekuje da taj dokument bude upućem u proceduru, za koju je rekao da je dosta složena.

- Što prije donesemo proračun svima će nam biti relaksiranija situacija, a druga strana medalja su ova sredstva su ova sredstva koja bi došla od Evropske unije. Bojim se bez proračuna nećemo moći manipulirati tim sredstvima - rekao je Čović.

Na pitanje novinara o eventualnom sutrašnjem imenovanju Marina Vukoje te primjedbama opozicije, Čović je rekao kako imaju pravo, ali i da vlast ima odgovornost.

- Ne sumnjam da će to sutra završiti bez obzira na apelacije i privremene mjere - zaključio je Čović.

Ustvrdio da je partnerstvo stranaka na državnom nivou postoji formalno još uvijek, ali da se učinak zajedničkog rada ne vidi još od marta kada se s nestrpljenjem, kako je naveo, čekala odluka Evropske unije.

- Isto tako sam uvjeren da nam nema druge nego pokušavati tražiti rješenja. Evidentno postoji kriza u kontinuitetu funkcioniranja političkog dogovora. Uostalom, vidite kakva je komunikacija predsjednika stranaka u eteru i naše je da dalje nastavimo pokušavati ohrabrivati. Govorio sam stalno da smo mi to vezivno tkivo , govorim u ime HNS-a i HDZ-a, u pregovaračkim procesima, a koliko ćemo biti uspješni vidjet ćemo - naveo je.

Upitan za komentar u vezi prijedloga da se plaće uposlenicima institucija koji su pod američkim sankcijama isplaćuju „na ruke“ te u vezi oštre reakcije Ambasade SAD u BiH u vezi toga, Čović je rekao da „što se tiče bilo čije administracije ili ko god pokušava demokraciju ili najviše standarde demokratske nadomjestiti nekim drugim elementima prisile mislim da nisu dobri koliko god se činilo u nekom trenutku da su učinkoviti, bojim se da je to kratkoročno“.

- Danas baš niti jedne riječi, ne znam ko je to stavio u eter, nije bilo na tu temu niti se bavimo tom problematikom uopće. Bila je inicijativa u Zastupničkom domu određenog broja zastupnika i naših na tu temu kako reagirati primarno u onom smislu kako nekom možete uskratiti osnovno ljudsko pravo, pravo na rad ili nakon rada ima nadomjestak za taj rad kako je definirao zakon u BiH - rekao je on.