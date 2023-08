Čarli Kaufman, nakon što je dobio Srce Sarajeva: Bit će kraj svijeta

-Velika studija i producentske kuće uzimaju ogroman novac. Tu je osnovni problem. Naravno da je u jednom momentu došlo do štrajka, jer su mnogi shvatili da samo veliki igrači zarađuju. Čuo sam da žele da vještaka inteligencija i roboti pišu scenarija ukoliko štrajk potraje. To je kraj svijeta! - naglasio je Kaufman. On je dodao da je u Sarajevo stigao bez problema.

-Mnogi u Holivudu otkazuju učešća na festivalima po svijetu zbog štrajka, ali meni nije put platilo udruženje scenarista, tako da sam na festivalu - dodao je Kaufman.