Dženifer Aniston priznala: Nosim teret iz djetinjstva

View this post on Instagram

- Uvijek mi je bilo teško u vezama jer sam stvarno bila nekako sama. Ne znam. Kad bih posmatrala svoje roditelje u braku, nisam pomišljala da je to nešto što jedva čekam i sama imati. Nije mi se sviđala ideja da žrtvuješ ono što jesi ili ono što želiš, zbog nekog drugog. Nije me to imao ko naučiti. Tako da je bilo lakše biti solo - rekla je Aniston.