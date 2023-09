Jasmila Žbanić ekskluzivno iz Venecije za "Avaz": Čini se nemoguće, ali zato je još slađe

Riječi direktora

Govori kako prošle godine, u ovo doba, još nisu imali ni glavne glumce, te su tek počinjali s filmskim pripremama i radom.

- Namjerno kažem filmskim pripremama, jer smo seriju radili kao film. Za godinu napraviti šest epizoda, što je kao napraviti tri igrana filma u vremenskom okviru jednog, predstavlja zaista neprocjenjivo iskustvo. Radili smo za domaću publiku, nadajući se da će tu našu lokalnu priču shvatiti i ljudi vani, jer je priča o roditeljima i djeci univerzalna.

Ipak, serija ima mnogo lokalnih sprecifičnosti, pa nismo mogli znati koliko će se drugi moći s njom identificirati. Kada nam je direktor Venecija Film Festivala Alberto Barbera javio da je pogledao prve dvije epizode i kada je napisao koliko voli seriju te da ne može dočekati da vidi šta će dalje biti, našoj sreći nije bilo kraja. Ogromna je borba jakih studija i produkcija da dođu u ovu poziciju u kojoj smo mi sada. Čini se nemoguće, ali zato je još slađe – poručuje Žbanić uoči svjetske premijere.

Prijedlog Aleksandra Hemona

- „Znam kako dišeš“ prevedena je na engleski kao „I Know Your Soul“, ime koje je predložio Aleksandar Hemon kada smo tražili najbolji naslov kojim možemo objasniti suštinu serije. A to je odnos Nevene, glavne junakinje koja misli, kao što većina roditelja misli, da zna svoje dijete „u dušu“.

Gledaoci u BiH će moći pogledati seriju na MyTV od oktobra. U Veneciji su glumci Jasna Đuričić i Lazar Dragojević, reditelj Alen Drljević, scenaristica Elma Tataragić, montažer Vladimir Gojun, kostimografkinja Irma Saje te producent u ime BH Telecoma Sedin Kahriman – kaže nam Žbanić, koja je sa suprugom u Veneciju stigla još u nedjelju.