Posljednji dan AJB DOC-a: Dodjela nagrada i tri sjajna dokumentarca

Program posljednjeg dana 6. AJB DOC Film Festivala obilježit će tri sjajna dokumentarca, kao i dodjela nagrada.

Priča o ljudskoj evoluciji

Prvi film na programu posljednjeg dana šestog AJB DOC Film Festivala je "Do savršenog gena" autora Kodija Šihija (Cody Sheehy). Donosi priču o kineskom naučniku dr. He Jiankuiju koji je 2018. prešao Rubikon u ljudskoj evoluciji izmijenivši gensku strukturu embriona kako bi "proizveo" prve bebe na svijetu s uređenim genomom. Ovaj kontroverzni eksperiment, koji su podržali kineska vlada i vodeći američki naučnici, izazvao je bijes međunarodne javnosti i brzu reakciju kineskih vlasti koja je dovela do nestanka doktora i bliznakinja čije je gene modifikovao.

Film će biti prikazan u Cineplexxu (sala 3) u 16:30.

U 18:00, također u Cineplexxu (sala 2), bit će prikazan film "Proljeće u Mariupolju" reditelja Matea Ferarinija (Matteo Ferrarini). Dokumentarac prati italijanskog novinara Mauricija Vezosija (Maurizio Vezzosi) koji je u proljeće 2022. bio očevidac dešavanja u Mariupolju pod opsadom.

Dodjela nagrada

Nakon prodora ruskih snaga, Vezzosi je ponekad bio i jedini zapadni novinar koji je izvještavao iz tog grada, odlučivši do kraja svjedočiti onome što će postati jedna od najznačajnijih i najokrutnijih epizoda rata u Ukrajini.

Nakon toga, u 19:30 u Bosanskom kulturnom centru (BKC) bit će upriličeni ceremonija dodjele nagrada i zatvaranje Šestog AJB DOC Film Festivala.

Festival će zatvoriti film "Istražitelj" češkog autora Viktora Portela, koji će biti prikazan u okviru selekcije AJB Prikazuje. Film prati rad Vladimira Dzure, jedinog češkog istražitelja koji je radio za Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju. Sa Dzurom, Portel publiku vodi u metaforičko, ali i vrlo realistično putovanje kroz mjesta njegovih istraga u bivšoj Jugoslaviji, gdje upoznaju svjedoke etnički motivisanih zločina.