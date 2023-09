Jezivo svjedočenje Milene Radulović: Mika Aleksić je prstima penetrirao u moje tijelo

Glumica Milena Radulović je u Višem sudu u Beogradu svjedočila protiv vlasnika škole glume Stvar srca Miroslava Mike Aleksića, kojeg je optužila za silovanje.

Test da vidi da li je dovoljno "jaka"

- Ja sam od svoje 11. do 17. godine obožavala da idem u školu glume Mike Aleksića. Tamo sam stekla svoje najbolje prijatelje, koji su mi i dan danas prijatelji. Naučili smo da kuhamo domaću supu, da volimo pozorište, da čitamo knjige. Tako je bilo sve dok se nije desilo to što se desilo. Nisam mogla ni da zamislim da će mi se bilo šta loše desiti na mjestu na kojem sam se osjećala najsigurnije i koje sam najviše voljela - navela je potresne detalje, a prenosi Blic.

Dodala je da je prvi put kad ju je Aleksić poljubio ubjeđivala sebe da to nije ništa i da je to možda neki njegov test kako bi vidio da li je dovoljno "jaka". Aleksićev advokat Zoran Jakovljević ju je pitao da objasni gdje je ko stajao kada ju je Aleksić, kako je ispričala, poljubio te da li je pokušala da se otrgne.

- Pitao me je da li se kre..m, kako se kre..m, s kim to radim. Ja sam mislila da to ima neku svrhu pripreme. Na kraju me je poljubio čovjek od 62 godine, a ja sam tada imala 17. On je bio čovjek četiri godine mlađi od mog dede, zaista odvratan osjećaj. Uhvatio me je rukom za potiljak, povukao za kosu i gurnuo mi jezik u usta. Pokušala sam rukom da ga odgurnem, a to se sve desilo u par sekundi - kazala je.

Naredio joj da raširi noge

Zatim je navela da joj je nakon poljupca naredio da raširi noge, šakom je uhvatio za vaginu uz konstataciju da ona "treba da bude kao jabuka" i prstima penetrirao u tijelo.

- Bila sam uplašena i šokirana. To je bio osjećaj izdaje od čovjeka kome sam vjerovala, prema kome sam osjećala poštovanje i strahopoštovanje. Izgubila sam samopouzdanje. Mislila sam da me kažnjavao, osjećala sam se prljavo. Onda su se desile prijetnje da će, ako progovorim, utjecati na to šta će moji prijatelji da misle o meni i da ću se ogaditi tadašnjem partneru. Kada sam se prvi put usprotivila, bukvalno me je udarao i tukao pred cijelom grupom - kazala je.

Dodala je kako je strahovala da izađe iz mreže u koju je Aleksić uvukao.

- Imala sam suicidne misli. Mislila sam da poslije svega što mi je uradio moj život više ne vrijedi. Plašila sam se Mike Aleksića. Iz odnosa punog povjerenja, taj čovjek me je povrijedio kao niko nikada u životu. On je uživao u bolu, u plakanju, nisam znala za šta je taj čovjek sposoban - ispričala je.