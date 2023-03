Slučaj koji je šokirao region: Nastavlja se suđenje Miki Aleksiću za više silovanja i spolnih uznemiravanja

Optuženi je rekao da je u "optužnici primjetna korekcija izjava jer, kako navodi, u jednoj izjavi djevojka tvrdi da joj je on pomjerao odjeću, dok u narednoj govori da joj je on naredio da to sama uradi"