Ema Heming (Emma) dala je svoj prvi televizijski intervju otkako je u javnosti objavljena dijagnoza demencije njenog supruga Brusa Vilisa (Bruce Willis) te je priznala da je "teško znati" je li glumac svjestan svog stanja i pogoršanja zdravlja.

- Ono što učim jest da je demencija teška. Teško je osobi s dijagnozom, također je teško i porodici. I to nije drugačije za Brusa, mene ili naše djevojke. Kad kažu da je to porodična bolest, ona to stvarno i jest.