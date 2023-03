Supruga Brusa Vilisa objavila emotivan video: Prisjetila se njihove obnove zavjeta

View this post on Instagram

- Na našu 10. godišnjicu braka odlučili smo obnoviti naše zavjete na istom mjestu gdje smo rekli "Da" 2009. godine. Tako sam sretna što smo to učinili. Iskoristite svaku priliku da se ujedinite i proslavite s porodicom i prijateljima. To su trenuci i lijepe uspomene koje možete čuvati cijeli život, a mi moramo čuvati ta sjećanja na sigurnom i živom za one koji to možda neće moći - napisala je Ema na instagramu.