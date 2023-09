Adnan Hasković za "Avaz": Sanela Dženkins će nam pomoći da stignemo do Oskara

Adnan Hasković dobio je glavnu ulogu u kratkometražnom filmu ''Sevap/Mitzvah" rediteljice Sabine Vajrače, koji je zvanično u utrci za Oskara 2024. u kategoriji kratkometražnog igranog filma.



Sanela Diana Dženkins (Jenkins), sa svojom producentskom kućom „D Empire Entertainment“, izvršna je producentica.

Film je snimljen prema istinitom događaju, a radi se o muslimanskoj porodici Hardaga, koja je tokom Drugog svjetskog rata spasila jevrejsku porodicu Kabiljo.

Nakon 50 godina, za vrijeme agresije na BiH, porodica Kabiljo spašava porodicu Hardaga iz opkoljenog Sarajeva.

- Film je već prošao značajne festivale, koji ga kvalificiraju za Oskara, dobio je i brojne nagrade - kaže Hasković za „Dnevni avaz“.

Plemenito djelo

Kada ste saznali za nominaciju za Oskara?

- Saznao sam to jer sam usko u vezi sa Sabinom i timom. Pasionirano sam vezan za film, nije samo da sam igrao, pa nemam ja više ništa s tim. Dajem se u punom kapacitetu, šta god mogu da pomognem na tom putu. Zbog same priče i plemenitog djela Zejneb i Mustafe Hardage, koji su u najtežim okolnostima pokazali humanost, izložili svoje živote, ugrozili živote svoje uže i šire porodice da bi spasili dostojanstvo druge porodice i drugih ljudskih bića... To je taj bosanski, sarajevski duh koji nas krasi.

Žive li te osobine Bosanaca i Hercegovaca i danas?

- To je pokazala i prethodna agresija na našu zemlju. Mi, kao narod, u najtežim okolnostima pokazujemo ono najbolje. Tu crtu imamo kroz historiju. Svijet nam se divi, zato svijet i dolazi. Mi se uvijek pitamo zašto neko iz Meksika, ili Kine, ili Amerike dođe baš u BiH. Svi vide da postoji haos u organizaciji zemlje, ali svi spominju taj duh, neposrednost, toplinu, susretljivost... Mi, Bosanci, Sarajlije nikad nismo gledali kako se ko zove, koje je boje kože, religije, nacije, nego smo uvijek priskakali u najtežim okolnostima.