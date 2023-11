Robert De Niro na sudu viknuo bivšoj asistentici: "Sram te bilo, kvragu. Žao mi je"

Robert De Niro (80) u utorak je ponovo bio na sudu u Njujorku zbog optužbi njegove bivše asistentice Graham Čejs Robinson (Chase) za seksualnu diskriminaciju i uznemiravanje.



"The Guardian" piše da je slavni glumac drugog dana suđenja bio "zbunjen i bijesan", a sudac se dotaknuo navoda asistentice da joj je De Niro naredio da mu počeše leđa.

Dobro, dvaput je to bilo? Ulovili ste me!

- Dobro, dvaput je to bilo? Ulovili ste me! Kažem da su to gluposti. To nikada nije bilo učinjeno s nepoštovanjem - rekao je naposljetku glumac vidno isfrustriran.

Potom se direktno obratio svojoj bivšoj asistentici. "Sram te bilo! Kvragu! Žao mi je", rekao joj je.

De Niro je priznao i da je naredio Robinson da koristi taksi, kako bi mu naručila martini kasno navečer. Odgovorio je i na tvrdnje da je zvao Robinson usred sprovoda njene bake 2015., i to samo kako bi njegovom sinu tinejdžeru kupila autobusnu kartu.

- Pa? Ako jesam, onda jesam - rekao je glumac.

No, tvrdi kako nije znao da je Robinson u to vrijeme bila na sprovodu. Priznao je i da je povisio ton jer ga nije probudila zbog važnog događaja na koji je trebao doći. Ali De Niro je sve vrijeme tvrdio da se prema svojoj bivšoj asistentici ipak ponašao pristojno.

Tražio da mu češe leđa

Podsjećamo, pravna bitka između glumca i njegove bivše zaposlenice počela je 2019. godine. Glumac je tada optužio Robinson da je ilegalnim putem prisvajala novac iz njegove firme. Ona ga je potom optužila da joj je dodijelio stereotipne ženske poslove koji nisu bili u skladu s njenim opisom posla.

Glumac je, prema riječima 41-godišnje asistentice, tražio da mu ona češe leđa, zakopčava košulje, veže kravatu te da ga dolazi buditi u krevet. Robinson je ranije rekla da je zbog svega navedenoga bila depresivna i tjeskobna te da joj je emocionalno zdravlje bilo narušeno.

Suđenje će trajati oko dvije sedmice.