Još nije poznat uzrok smrti Metjua Perija: Forenzičar se pita da li se nešto krije

Mada je Metju Peri (Matthew Perry) 28. oktobra pronađen mrtav u džakuziju svom domu u Los Anđelesu, još nije poznat uzrok smrti.

Zvanični nalazi još uvijek nisu objavljeni i smatra će da će na to čekati od četiri do šest mjeseci.

Istraga će potrajati

Prvi toksikološki nalazi navode da u njegovom organizmu nije bilo fentanila ili metamfetamina te da su u Perijevom domu pronađeni samo prepisani lijekovi za njegovu bolest.

Sada se oglasio se i nekadašnji forenzičar Majkl Baden (Michael) iz Njujoka te je iznio nekoliko dilema.

- Da je Metju Peri umro od srčanog udara, to bi odmah bilo vidljivo i oni bi to rekli. Informacije koje imamo su dodatne i to ukazuje da iz nekog razloga kriju pravi uzrok - rekao je Baden za medije.



On je ranije za medije rekao kako je moguće da će istraga trajati budući da je glumac bivši ovisnik i ima raznih zdravstvenih problema, koji su nastali kao posljedica ovisnosti.

Nisu objavili da li je pronađen Vicodin ili alkohol

Kako u njegovom organizmu nisu pronađene nedozvoljene supstance, a ni srčani udar nije naveden kao glavni uzrok, Baden sumnja da postoji nešto što se krije od javnosti. Također, rekao je da nisu objavili da li je pronađen Vicodin ili alkohol koje je Peri koristio dok je bio ovisnik.

- Ono što bih ja pomislio u ovom trenutku je da nema dokaza o prirodnom stanju koje bi uzrokovalo smrt. Ne znamo za utapanje. Znamo da je bio mrtav, ali da li je gutao vodu ili ne, moraju znati. Međutim, još uvijek neće da otkriju - poručio je Baden.