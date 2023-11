Bubijeva verzija pjesme "Otkači" u filmu Ace Lukasa

U novom filmu o životu Ace Lukasa bruji region, a kako se navodi, Aca Lukas je u film ubacio rok verziju hita "Otkači" kojom je njegov nekadašnji pulen u "Zvezdama Granda" Ermin Redžić Bubi, protresao region i osvojio publiku širom svijeta.

Obrada pjesme "Otkači" kojom je Bubi "zapalio" šou a isto to ponovio i u Zetri na finalu "Zvezda Granda", Bubiju je donijela velike turneje od Amerike do Kanade. Aca ga je hvalio riječima da rijetko ko ima takvu energiju i tako dobro umije da obradi pjesmu i da joj novu snagu.

Aca Lukas je hvalio Bubija i predvidio mu velike koncerte što Bubi danas i postiže. Nedavno je održao koncert pred nekolio hiljada ljudi u svom gradu, u Bosanskoj Krupi, kao i u mnogim drugim gradovima.

- Čuo sam da se u filmu pojavljuje pjesma "Otkači", ali nisam još stigao dao pogledam film jer radim na novim pjesmama i nastupam. Ako je to istina, drago mi je da je moja energija i moja obrada bila inspiracija scenaristi i Aci da se nađe u filmu. Acu gotivim mnogo jer uvijek me je pratio i podržavao u karijeri. To je pjesma Mire Škorić i vjerujem da će i njoj biti drago.