Kćerka Brusa Vilisa negira da glumac ne govori: On je isti, nema drastičnih promjena

Stanje Brusa Vilisa je nepromijenjeno u odnosu na period kada mu je dijagnostikovana frontotemporalna demencija i nije tačno da on više ne govori.

Ovo tvrdi njegova kćerka Talula.

Ranije je neimenovani prijatelj Vilisa za pojedine medije kazao da bolest uzima maha i da Brus više ne govori.

Ipak, 29-godišnjakinja je u emisiji voditeljice Dru Barimor pojasnila da nema promjena kada govorimo o zdravstvenoj borbi 68-godišnjeg glumca.

- Za sada nema drastičnih promjena i to je dobar znak. On je isti, što mislim da je u tom pogledu najbolja stvar koju možete tražiti. Vidim ljubav kada sam s njim, a to je moj tata i on voli mene, što je zaista posebno - dodala je Talula.