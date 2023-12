Asja Zara Lagumdžija osvojila nagradu za najbolju glumicu na festivalu u Marakešu

Nakon devet dana žiri kojim je predsjedavala američka glumica i dobitnica Oskara, Džesika Čestejn (Jessica Chastain), je objavio dobitnike ovogodišnjeg, 20. filmskog festivala u Marakešu nakon pregledanih 14 filmova u zvaničnom takmičarskom programu. Nagradu za Najbolju žensku ulogu je dobila Asja Zara Lagumdžija za ulogu u filmu “Ekskurzija” rediteljke Une Gunjak.

Pored Predsjednice Zirija Džesike Čestejn članovi žirija su bili i osam svjetski priznatih filmskih umjetinka, glumca, glumica, rediteljki i reditelja (SAD, Australija, Francuska, Švedska, Velika Britanija, Iran, Egipat, Maroko) sa pet kontinenata.

Za najbolji film je proglašen “ The Mother of All Lies”, nagradu žirija su podijelili “Hounds” i “Buy Buy Tiberius”, najbolja rediteljka Ramata-Toualaye Sy za film “Banel & Adama” te za najbolju mušku ulogu Nehir Tuna za ulogu u filmu “Dormitory”.

Nagrađeni filmovi su ispred svojih zemalja kandidovani za nagradu Oskara.

Ovogodišnji festival je dodijelio posebne nagrade danskom glumcu Mads Mikelsenu i marokanskom reditelju Faouzi Bensaidi. Među učesnicima festivala ove godine su bili svjetski poznati dobitnik Oskara, američki reditelj Martin Skorseze (Scorsese) i glumac Vilijem Dafo (Willem Dafoe).

Na festivalu je prikazano 75 filmova iz 36 zemalja koje je pratilo 518 novinara i snimatelja iz 163 akreditovana medija sa 6 kontinenata.