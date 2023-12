Službeno okončan najduži štrajk u Holivudu

Sindikat holivudskih glumaca SAG-AFTRA potpisao je trogodišnji ugovor s najvećim filmskim studijima čime je i službeno okončan najduži štrajk koji je šest mjeseci paralizirao filmsku i televizijsku produkciju.

Zaštitne mjere

SAG-AFTRA je objavio da je 78 posto njegovih članova koji su glasali podržalo sporazume s kućama kao što su Netflix Inc, Walt Disney Co i drugim članovima Saveza filmskih i televizijskih producenata (AMPTP, Alliance of Motion Picture and Television Producers).

Zaključen nakon 118 dana štrajka, sporazum donosi znatno povećanje plaća, posebne nagrade za glumce u filmovima ili serijama koje dožive velik uspjeh u prikazivanju te konačno zaštitne mjere pri korištenju umjetne inteligencije (AI) u filmskoj produkciji.

Članstvo sindikata SAG-AFTRA stupilo je u štrajk u julu, a prvi dogovor sa studijima postignut je u novembru te su glumci odmah počeli snimati. Ove godine štrajkovali su i scenaristi koji su to učinili prije holivudskih glumaca. Nakon pet mjeseci štrajka pisci filmskih scenarija prihvatili su novi ugovor s 99 posto glasova.



Neki se glumci žale da novi ugovor ne garantira dovoljno zaštite od umjetne inteligencije. Prema odredbama ugovora, studiji moraju zatražiti dopuštenje poznatih glumaca da se koriste digitalnom sličnošću i da im plate takvo korištenje.



"Stvaranje sintetičkih izvođača"

Kritičari se žale da tekst ugovora ovako kako je sročen omogućava "stvaranje sintetičkih izvođača", što bi u konačnici moglo ukloniti potrebu za glumcima od krvi i mesa.

Štrajk scenarista i glumaca pogodio je velike dijelove filmske i televizijske produkcije, prekinuo je emitiranje poznatih emisija i primorao RTV kuće da jesenski program popune reprizama i prikazivanjem rojaliti šoua.