Holivudski studiji postigli privremeni dogovor o prekidu štrajka sa scenaristima

Holivudski studiji ratificirali su novi ugovor sa scenaristima kojim je okončan višemjesečni sukob, ali glumci će nastaviti sa štrajkom.

Glasalo više od 8.500 scenarista

Kako prenosi "The New York Times", "Writers Guild of America" (WGA) je u ponedjeljak saopćio da su filmski i televizijski scenaristi većinom glasali za odobrenje novog trogodišnjeg ugovora sa holivudskim studijima.

Glasalo je više od 8.500 scenarista, a ugovor je ratificaran s 99 posto glasova.

Ratifikacija se već neko vrijeme očekivala, a praktični učinci glasanja bit će prilično minimalni. Članovi odbora Writers Guilda već su jednoglasno glasali za odobravanje sporazuma.



Holivudski studiji postigli su privremeni dogovor o prekidu štrajka sa scenaristima.



Snimanja filmova i serija će još morati pričekati

Iako su se scenaristi vratili na svoja radnja mjesta, snimanja filmova i serija će još morati pričekati zbog štrajka glumaca. Naime, predstavnici sindikata glumaca poput scenarista traže povećanje plaća, kao i zaštitu kod korištenja umjetne inteligencije.