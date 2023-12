“Mućke” opet u trendu: Del Boj se vraća na male ekrane

Ser Dejvid Džejson koji je igrao lik legendarnog Del Boja, vraća se na male ekrane ovog Božića u specijalu Mućki, koji je rađen za “Channel 5”.

Često ocijenjen kao najveći britanski sitkom svih vremena, serija je prepuna mnoštva božićnih specijala, uključujući legendarnu epizodu “Time on our Hands” u kojoj su Troterovi konačno postali milioneri.

Sada se Džejson vraća na ekrane posebnim dokumentarnim filmom, “The Story of Only Fools and Horses at Christmas”, gdje će govoriti o mnoštvu kultnih prazničnih epizoda.