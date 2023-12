Održana dodjela 36. Evropskih filmskih nagrada: Veliki pobjednik je film "Anatomy of a Fall"

Danska zvijezda Mads Mikelsen (Mikkelsen) osvojio je nagradu za najboljeg glumca za ulogu u vesternu "The Promised Land".

Nagrada za najbolji dokumentarac je pripala filmu "Smoke Sauna Sisterhood", a Moli Mening Voker (Molly Manning Walker) osvojila je nagradu European Discovery za najbolji debitantski dugometražni film za svoj hit "How to Have Sex", koji je ove godine premijerno prikazan uz pohvale kritičara u sekciji Un Certain Regard u Kanu.

Popis svih nagrađenih na večerašnjoj svečanosti u Berlinu možete pronaći na ovom linku.