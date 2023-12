Kćerka Brusa Vilisa: Držim ga za ruku i uživam u trenucima

Talulah je isprva njegovu bolest negirala, na što, kaže, sada nije ponosna, no nije se mogla nositi s time. U ljeto 2021. bila je na vjenčanju na kojem je mladenkin otac držao govor i tada je shvatila da ona to nikad neće doživjeti.

S 20 godina je potražila stručnu pomoć, no detalji njene borbe dospjeli su do tabloida. Sve do sada nije javno govorila o tome jer, kako je rekla, nije znala ni smije li pričati o takvim stvarima.

U proljeće 2022. imala je manje od 40 kilograma i sve je češće završavala na infuziji. Dok je ležala u krevetu, razmišljala je o tome što bi joj otac na sve to rekao i bilo joj je jasno da on to ne bi dopustio.

- Prije sam se jako bojala da me tuga ne uništi, a sada se osjećam kao da ponovno izranjam na površinu i da se mogu osloniti na sebe. Mogu uživati u sadašnjosti, držati oca za ruku i uživati u tim trenucima. Znam da me uskoro očekuje još iskušenja i ovo je vjerovatno tek početak tuge, no to da moraš naučiti voljeti sebe kako bi mogao voljeti i druge je istinito - rekla je Talulah.