Meril Strip se u ovom filmu pojavila na samo pet minuta, a zaradila je 7 miliona dolara

Glumica Meril Strip (Meryl Streep) jedna je od najplaćenijih glumica današnjice, što nije toliko iznenađujuće s obzirom na brojne uspješne filmove u kojima je glumila.

No, jedan film, u kojem se pojavila na otprilike pet minuta, donio joj je zaradu od tri miliona dolara. Riječ je o nastavku ogromnog hita u svijetu mjuzikla, filmu "Mamma Mia! Here We Go Again" iz 2018. godine.

Strip se u filmu Mamma Mia, koji je inspiriran pjesmama grupe ABBA, publici predstavila još 2008. godine u ulozi Done Šeridan (Donne Sheridan). Tada je film zaradio 585 miliona dolara u kinima. Kako piše Far Out Magazine, Strip je zaradila 7.5 miliona dolara za svoju izvedbu.