Evo šta vaš omiljeni žanr filma govori o vama

Većini je veoma teško izdvojiti jedan film kao najdraži, ali i da ih je nekoliko, svako od nas nekako teži ka jednom specifičnom žanru.

Nekada se žanr filma ne poklapa u potpunosti sa vašom ličnošću, ali je sigurno da može da se sazna svašta zanimljivo o vašoj ličnosti na osnovu vašeg ukusa za tip filma.



Akcija

Većina ljudi kada pomisli na akcione filmove, uglavnom se prvo sjete eksplozija i mnogo borbi, te samim tim vjerovatno tu neku "živu" i aktivnu crtu prepisuju i ljudima koji vole ove filmove. Ne, oni nisu nužno agresivni, ali će vas iznenadi da su izuzetno produktivni, marljivi i ljudi čiji je mozak u konstantnom radu na stvaranju planova, ideja, kao i ispunjenje istih.

Akcioni filmovi su pouzdani, čini se da stvari uvijek rade u korist Džona Meklejna, Brajana Milsa ili bilo kog filma sa Arnoldom Švarcenegerom, ma koliko to smiješno izgledalo. Ovo čini filmove skoro predvidljivim, ali na utješan način. To može značiti da ste pouzdani i vrijedni. Takođe ste pravi navijač i dajete 100 posto svemu što želite da postignete. Dakle, ako su njihovi filmovi bazirani na akciji, znajte da su to ljudi vjerni ostvarenju ciljeva i vrlo pouzdani, piše u članku na "Linkedinu".

Animirani

Ovo vjerovatno nije iznenađenje za bilo koga, pa ni za vas ljubitelje crtanih filmova, ali u duši ste i dalje dijete. Odrasli ste uz filmove iz "Diznija" i "Drimvorksa" i nikada ih niste prerasli, i to sa dobrim razlogom. Oni su šarmantni, duhoviti, a istovremeno jednostavni i jedinstveni. To samo pokazuje da ste pozitivni kao osoba, ali i da ste veoma maštoviti i da za sve u vašem svijetu prolazi kroz određenu pjesmu i melodiju. Doduše, velike su šanse su da ste vi onaj "čudan" u grupi prijatelja. Ali, ne brinite, vi se odlično poklapate sa vašom intuicijom, ma koliko da vam sredina govori suprotno.

Dakle - kada idu lijevo, vi idete desno. Nije vam problem da ponovo odgledate neki legendarni crtani film iz vaše mladosti, ali i da ispratite premijere novih ili čak onih, koji su predviđeni za nešto starije generacije.

Nesumnjivo ste kreativni i avanturistički raspoloženi i svi oko vas to vole. Nemojte se stidjeti što već poznajete sve replike "Male sirene" ili što "cupkate" uz pesme "Kralja lavova", odlično to radite!

Komedija

Ako je jedino bitno kod filma da je komedija, vi ste osoba koja zrači entuzijazmom i najčešće ste ona najvedrija osoba u društvu. Međutim, ovo je mnogo više od samo osobine, vjerovali ili ne. Komedija je žanr zasnovan na bijedi i jadu - tuđem ili sopstvenom. Uglavnom likove koje posmatramo u komediji, prati neka nesreća ili su u nevolji i ne mogu da se snađu, pa su nam veoma smiješne reakcije, replike i postupci glavnih likova i sporednih. Da se bilo kome događa takva situacija u stvarnosti, ni u snovima ne biste pomislili da činite ono što čini lik iz vaše omiljenog komičnog filma. No, ovaj izbor upravo otkriva nova polja o vama.

Kreativni ste i duhoviti, ali i osoba koju treba čuvati za prijatelja.

Drama

Ukoliko volite drame, to je samo znak da ste osoba koja se vodi emocijama. Bilo da vam neki film izaziva miks emocija, vi ste zadovoljni tim filmom. Vi ste osoba od empatije i želite svima da pomognete. Pogađaju vas tuđe nesreće i vrlo brzo te situacije u vama bude psihologa i heroja. Međutim, dešava se i da ovaj žanr prevagne i na "drugu stranu", pa tako počinjete da komplikujete stvari bez razloga i stvarate nesuglasice.



Horor

Rijetko kome je opuštajuće ili zanimljivo gledati strašne filmove. Bilo da su to trileri ili pravi horoi, ove osobe nalaze nešto zanimljivo u tako nečemu. Ljubitelji horor filmova su poznati kao ekstroverti u svojoj grupi. Oni su takođe ljudi koji za sve traže rješenje, ali razlog kako se nešto izdešavalo. Veoma su brzi u djelovanju i rješavanju problema, ali isto tako vole da tumače tuđe ličnosti.

To takođe znači da su nezavisni i imaju veliku snagu i ponos. Bez obzira koliko zastrašujuće izgledalo, sa svakim izazovom i životnom fazom se suočavaju hrabro i odlučno.

Ljubavni

Lošije vijesti za one koji vole romantične filmove - vremenom postajete emotivno nestabilniji. Upijate tuđe boli, ali vas smekša neki lijep gest ili dokaz ljubavi. Sretni ste jedino onda kada ljubav pobjedi na kraju, u suprotnom se osjećate "potonulo".



Naučna fantastika

Naučna fantastika je pravi spoj svega za ljubitelje tog žanra. To je spoj mašte, komplikovanih procesa koji simboliraju znanje i intelekt, ali i neki vid akcije. Tako, ljubitelji naučne fantastike vrlo lako i brzo primaju informacije i brzo ih obrađuju.

Međutim, ljubitelji naučne fantastike takođe mogu biti buntovni.