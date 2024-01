Glumica Aria Mia Loberti (30), zvijezda serije "All The Light We Cannot See" zablistala je na crvenom tepihu Zlatnih globusa. Na crveni je tepih povela i svog psa vodiča, Miss Ingrid.

Aria je inače slijepa, a ovim je potezom, kako kaže, ispisala hitoriju Zlatnih globusa.



- Ovo je prvi put da je pas vodič za slijepe bio na tepihu - rekla je glumica.