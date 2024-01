Selena Gomez utjelovit će jednu od najuspješnijih muzičarki svih vremena

Časopis "Variety" potvrdio je da će pop zvijezda Selena Gomez utjeloviti Lindu Ronstat (Ronstadt) u nadolazećem biografskom filmu. Film će režirati Dejvid O Rasel (David O. Russell).

Film je trenutno u fazi pretprodukcije, a među producentima je Džejms Kič (James Keach), koji je 2019. godine radio na dokumentarcu "Linda Ronstadt: The Sound of My Voice". Film producira i Džon Bojlan (John Boylan), menadžer Linde Ronstat.



Zdravstveno stanje

Ronstat je jedna od najuspješnijih muzičkim umjetnica svih vremena. U svojoj karijeri, dugoj 46 godina, osvojila je čak 11 nagrada Emi i prodala je više od 100 miliona ploča. Njeni najpoznatiji albumi su "Heart Like a Wheel" i "Simple Dreams", koji su objavljeni u 1970-ima. Slavna pjevačica prestala je nastupati 2011. godine zbog pogoršanja zdravstvenog stanja.

Dejvida O. Rasela najbolje znamo po kritički hvaljenim filmovima "Tri kralja" (Three Kings), "Boksač" (The Fighter), "U dobru i u zlu" (Silver Linings Playbook) i "Američka prevara" (American Hustle). Za svoj rad dobio je tri nominacije za Oskara i sedam nominacija za Zlatni globus.



Fokus karijere

Selena Gomez svoju je karijeru započela kao dječja glumica, a proslavila se ulogom u Disneyjevom seriji "Wizards of Waverly Place". Iako joj je muzika bila glavni fokus karijere, Gomez se pojavljivala i u hit filmovima, kao što su "Hotel Transilvanija" (Hotel Transylvania) i "Spring Breakers: Proljetno ludilo" (Spring Breakers).

Gomez trenutno glumi uz Stiva Martina (Steve) i Martina Šorta (Short) u popularnoj humorističnoj seriji "Only Murders in the Building".