Završena 75. dodjela Emija: Najviše nagrada osvojile serije "Succession" i "The Bear"

Najbolji rijaliti/takmičarska serija je "RuPaul’s Drag Race", najbolji talk show je "The Daily Show with Trevor Noah", najbolja serija po scenariju je "Last Week Tonight With John Oliver".

Nagradu Emi za najbolji tekst za dramsku seriju osvojio je Džesi Armstrong (Jesse) za "Succession", dok je nagradu za najbolji tekst za limitiranu ili antologijsku seriju ili film osvojio Li Sung Jin (Lee) za seriju "Beef".

Nagrada za najbolju režija za dramsku seriju otišla je u ruke Mark Milodu (Mylod) za "Succession", dok je najbolja specijalna emisija emitirana uživo je "Elton John Live: Farewell From Dodger Stadium".

Scenarista Kristofer Storer (Christopher) osvojio je dvije nagrade za seriju "The Bear" - najbolji tekst za humorističnu seriju i najbolja režija za humorističnu seriju.