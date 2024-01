Ovaj film postao je jedan od najgledanijih svih vremena

Novi Netflixov triler o preživljavanju, "Society of the Snow", postao je jedan od najgledanijih filmova svih vremena na toj streaming platformi, samo nedjelju dana nakon izlaska.

Oduševio kritičare

Temperature su u šumama Anda išle i do 40 stepeni ispod nule, a mjere za preživljavanje su podrazumijevale i hanibalizam.

“Society of the Snow” bavi se ovim događajem iz perspektive ragbi igrača Nume Turcatija. Film je ima premijeru na Venecijanskom festivalu, na kojem je oduševio kritičare.

Prema izvještaju Digital Spyja, Society of the Snow prikupio je 12 miliona sati gledanja i 51 milion pregleda do 14. januara. To je film svrstalo na deseto mjesto na Netflixovoj listi deset najboljih filmova svih vremena koji nisu na engleskom jeziku.

Trenutno najgledaniji Netflixov film koji nije na engleskom jeziku je Troll, sa 178 miliona sati gledanja i 103 miliona pregleda. Neki predviđaju da će ga Society of the Snow s vremenom prestići.

Film ima sjajnih 90% na Rotten Tomatoesu, dok je na IMDb-u ocijenjen sa 7.9.