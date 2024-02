Tri Marvelova stripa stižu u toku godine

Možda je ovo relativno lagana godina za Marvel na filmskom i TV frontu, ali ljubitelji ove franšize uvijek mogu računati da će u ponudi imati obilje novog materijala za čitanje. Sve oči su uprte u X-Men liniju u 2024. godini, dok Marvel završava jednu veliku eru franšize i započinje novu, piše IGN portal.

Pet godina nakon dramatičnog preoblikovanja X-Men linije sa House of X i Powers of X iz 2019. godine, Marvel je konačno priveo kraju tu priču. Prikladno, oni to rade sa dvije nove, međusobno povezane serije pod nazivom Fall of the House X i Rise of the Powers of X. X-Men ima svoj posljednji boj protiv neprijatelja u Orchisu, a ljubitelji ovog junaka saznaće da li nova nacija mutanata može preživjeti ili im je suđeno da budu lovljeni i da ih se vječno plaše, pišu Vijesti.me.

Pravi početak novog Ultimate Universe

Kao da to nije bilo dovoljno dramatično, riješili su da naprave i prvi veliki obračun između Wolverinea i Sabretootha u Krakoanskoj eri. On će se odigrati u novoj priči pod nazivom Wolverine: The Sabretooth War.

Kada se te priče završe na ljeto 2024. godine, Marvelov izvršni urednik Tom Brevort skače s linije Avengersa kako bi predvodio novi smjer za X-knjige. Za sada se zna malo o tome šta je Marvel planirao za X-Mena u tom trenutku.

Januar 2024. takođe označio pravi početak Marvelovog novog otiska Ultimate Universe. Nova Ultimate linija nije direktan nastavak stare, ali cilj je isti; dati čitaocima svježe, ažurirane poglede na kultne likove koji nisu vezani decenijama kontinuiteta. U Ultimate Spider-Manu se pojavljuje stariji, oženjeni Piter Parker koji tek postaje Spider-Man prvi put. Linija Ultimate takođe uključuje Black Panthera i Ultimate X-Mena.

Ograničena serija

Marvel obično započinje ljetnu sezonu velikim crossover događajem, a 2024. nije izuzetak. Ovogodišnji veliki crossover je Blood Hunt, od pisca Džed Mekeja i umjetnika Pepe Laraza. Kada je svijet zarobljen u vječnoj noći, lovac na vampire Blade moraće da okupi Avengerse, od Doctor Strangea i Spider-Mana kako bi spasili čovječanstvo od vampirskih hordi. Blood Hunt će biti objavljen kao ograničena serija, ali očekujte mnogo veza i spin-offova jer se ovaj sukob širi pa će obuhvatiti cijeli Marvel univerzum.

Marvel uveliko sprema iznenađenja i za Star Wars liniju dok se crossover Dark Droids završava.