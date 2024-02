Robert De Niro o smrti unuka: Počeo sam razmišljati o svim stvarima koje sam mogao i možda trebao učiniti s njim

Robert De Niro osvrnuo se na prošlogodišnju tragičnu smrt svog unuka, rekavši da je bio u "nevjerici" kada je čuo vijest.

Leandro De Niro - Rodrigez (Rodriguez), sin De Nirove usvojene kćerke Drene i umjetnika Karlosa Rodrigeza (Carlos), pronađen je mrtav u svom stanu 2. jula 2023.

U odgovoru na komentar na njenu objavu na Instagramu u kojem je objavila njegovu smrt, Drena je rekla da je njen sin umro nakon što mu je "neko prodao tablete s fentanilom".

- To je samo šok. Nikada nisam mislio da će se to dogoditi - rekao je čuveni glumac.

Neočekivana smrt njegovog unuka ga je navela da razmisli o tome što je mogao učiniti drugačije u njihovom odnosu.

- I upravo sam tada počeo razmišljati o svim stvarima koje sam mogao i možda trebao učiniti s njim. Ne znam bi li to nešto promijenilo. I tako mi se to uvijek mota po glavi. To se nije trebalo dogoditi - rekao je De Niro.