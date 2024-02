Glavni glumac iz serije "Zlatni kavez": Odrastao sam u selu kod Istanbula, kao najmlađi od petorice braće

"Zlatni kavez", serija koja se emitira na Novoj BH, preko noći je postala pravi hit.



Atraktivni Mert Ramazan Demir tumači ulogu Ferita, a u otvorenom intervjuu otkrio je sve o sebi.

U kakvoj ste porodici odrasli?

- Kao najmlađi od petorice braće, odrastao sam u selu u Šileu kod Istanbula. Mama je bila domaćica, a tata trgovac. Do kraja gimnazije živio sam u Šileu.

Moji roditelji

Mislite li da je na razvoj Vaše ličnosti više utjecala mama ili tata?

- Naravno da su utjecali na mene, ali ne na taj način. Mogao bih reći da sam se trudio izgraditi sam. A ta moja borba i dalje traje.

Kada ste pomislili da ćete biti glumac?

- Imao sam 17 godina. U to sam vrijeme živio sa starijim bratom koji je studirao u Denizliju. Čitao sam jednu pozorišnu dramu i u isto vrijeme glumio. Što mislite, o kojoj je drami riječ? Naravno, Hamlet... Kad se sjetim tog trenutka, uvijek mi djeluje vrlo organski. U tom je trenutku moj interes bio vrlo iskren. Trudio sam se glumiti sam za sebe... Mislim da je to bio prvi trenutak.

Kako ste se osjećali na prvom probnom snimanju?

- Svoje prvo probno snimanje ne pamtim dobro, ali sjećam se svog uzbuđenja u tom razdoblju. Svako probno snimanje na koje sam išao predstavljalo mi je veliko uzbuđenje. Imao sam veliku sreću što sam imao potporu svog menadžera Tumaja Ozokura. To uzbuđenje još postoji i trajat će još dugo.

Puno snova

Prije serije "Zlatni kavez“, glumili ste u filmovima. Moglo bi se reći da su serije za Vas jedna nova pustolovina. Jeste li se navikli na atmosferu na setu?

- Iskreno, prva mi je sedmica bila teška. Jer na setu serije sve se odvija vrlo brzo i u trenu se možeš nespreman zateći na sceni. Ta me brzina u početku plašila, no poslije sam se naviknuo i počelo mi se sviđati.

Kad je riječ o liku kojeg glumite, po čemu ste slični, a po čemu različiti?

- Ferit je vrlo slojevit. On je mladić koji ima svoje hrabrosti i strahove, no te strahove uporno potiskuje i pravi se frajer.

Kako se mentalno pripremate prije nego što uđete u ulogu?

- Uglavnom slušam muziku. No to nisam izmislio kao metodu. Kad to činim prije scene, na neki način pronalazim sebe. No, naravno, prije dolaska na set, uvježbam ulogu koliko je god moguće. Vježba me dovodi do praga, a koncentracija koju prije snimanja dobijem muzikom vodi me preko njega.

Šta je najuzbudljivija strana utjelovljenja nekog lika?

- To što ga oblikujem po svojoj želji. Mene zapravo više zanima ono što dolazi nakon što uđem u lik. Naravno, ne zanemarujem zahtjeve scenarija, no najviše me uzbuđuje lutati unutar lika i u njemu pronaći neki drukčiji humor.

Ovo Vas pitamo zato što ste glumac iz nove generacije. Koja Vam se platforma trenutno čini bližom i učinkovitijom? Internet, televizija ili film?

- Film je ono do čega zapravo želim stići. Nakon njega slijedi internet, na kojem mislim da smo slobodniji i prema kojem svijet ide. Televizija je područje koje je sasvim formulirano. Film i internet više bi me privlačili i da se ne bavim ovim poslom.