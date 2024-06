Rada otvorila dušu: Htjela sam da se ubijem, jer sam se zaljubila u drugog muškarca, sve je saznao..

Sa bivšim dečkom Milanom Stankovićem i dan danas je u prijateljskim odnosima.

Hranjene kokoški

- Uvijek sam bila jako ljuta kada me pitaju da li sam ja Milanu bila samo paravan. Bjesnila sam na to pitanje ranije i demonstrativno napuštala intervjue. Ne mogu da podnesem, zato što šta? Meni za neke stvari nema pravdanja, za neke stvari nema. Dobro, sad je prošlo, pa kao možeš da sublimiraš, tako je - rekla je Manojlović, pa progovorila o Stankoviću.

- Ma, on je lik, on je čovjek zvijezda. On je misteriozan i zanimljiv, sve što treba. Isti je bio i ostao. Ali to baš hoću da kažem. Mislim da je ljudima bilo jako čudno, što sam ja bila toliko ekstrovertna. Sve idemo, traktor vozimo, hranimo kokoške. Mnogo sam prikazivala sebe u tom nekom narodskom, da kažem, smislu. Ja sebe ne zovem narodna pjevačica, nego narodska pjevačica. On je uvijek ludio. Sjećam se, on je uvijek držao taj neki: Nemoj to, nemoj to, da se ne zna to, da se krije to. On je bio mističan. I to je ljudima bilo, čini mi se, nespojivo - ispričala je.

Kako je rekla uz Milana se osjećala lijepo i sigurno.

- Mogu ti kažem, dobro, od samog starta... Kod nas su postavili predrasudu da je zbog njegove boje kose. Zbog njegovog stila, načina oblačenja i toga. Svi su ga prozivali i i iz tog razloga nisu mogli da ga povežu sa mnom koja sam kao fatalna. Da, važila sam za fatalnu, kao neku, ono, žensku. Da, da, opasnica. A vjeruj mi, ja sam to mnogo puta govorila, ja sam se uz njega osjećala baš onako kako treba - otkrila je.

Rada tvrdi da joj je Stanković bio sve u životu

- On je meni i tad bio sve. I sa njim sam mislila da će to biti do kraj života. Sto posto sam bila sigurna. Voljela sam ga i on mene. Mnogo smo se mi voljeli. Pet godina smo mi bili u vezi, živjeli zajedno - rekla je Rada Manojlović, pa progovorila o njihovom raskidu.

"Htjela sam da se ubijem jer sam zavoljela drugog"

- Ne mogu da kažem ni da je on kriv, ni da sam ja kriva. Užasno je izgledao raskid. Toliko užasno da ne znam i da li je trebalo. Nismo se mi nikada ni udaljili. Mi smo do posljednjeg dana živjeli zajedno i sve je bilo super. Ali nekako ja sam, valjda, tim svojim ponašanjem i uljuljkivanjem napravila od njega. Neću reći dijete, nego kao, eto, da sam moja majka. Možda sam ja izgubila neki osjećaj muškarca. Otkud znam. Ali se desilo to da sam se ja zaljubila u drugog. Nisam ni znala da je moje srce slobodno za drugog. Na kraju, kad sam ja počela da razmišljam o drugome, meni je bilo krivo. Ja sam htjela da se ubijem. Jako mi je bilo teško jer je u meni, borila se ta neka strast koja se kao probudila i nešto što ja imam, što znam da je... Ne, nije krivica, nego što znam da neću imati sa drugim - ispričala je i nastavila:

- Ja sam znala šta će i da će tako da bude. Da, pa ne može sa pjevačicom da bude svako. Mislim, naš posao nije baš idealan - rekla je.

- Ne bih samu sebe trpjela. Ja da sam možda muško, ne bih neke stvari mogla da podnesem. Otkud znam? Zato je Milan za mene u tom smislu bio idealan jer on meni nije... Nije mi lomio krila, on je meni davao motiv, on je mene usmjeravao. I što se tiče stajlinga, i što se tiče pjesama. Mi smo uvijek na prvu znali, ja se sjećam kad smo preslušavali pjesme. On je meni stvarno želio najbolje i uvijek je bio... Jako je bio kritičan. On je za mali nokat je bio, da ti mozak probije - kaže Manojlović i otkriva kako je Milan saznao za drugog muškarca.

Milan je saznao da mi se sviđa drugi muškarac.

- Da, neko mu je javio. Ali, ne, ne slike neke, sačuvaj Bože.? Ne, ne, ne. Moga auta parkiranog tamo negdje. Tako da sam ja mislila da nema šanse. Ali, vjerovatno, po mom ponašanju... Znaš, ja sam stvarno osoba koja ne može neke stvari da krije. Ja kad se ohladim, ja se ohladim i ne krijem ni za javnost. Ja sam toliko očigledna kad promijenim ponašanje. Jednostavno, nešto nije u redu, vidjelo se. I mnogo mi je krivo što sam dozvolila nekim strastima da prevladaju. Opet kažem, ne mogu da se kajem. Svako je meni donio nešto u život, neko iskustvo i nešto sam naučila iz svake veze - ispričala je Manojlović.