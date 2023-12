Rada Milanu ne da u manastir: Ne može se zamonašiti, potreban mi je

– Milan sada posti i u tome je jako ispravan, gleda da razmišlja kako treba, da ne izgovara nešto zbog čega bi se poslije kajao, ali Rada mu ne da mira. Nedavno su se vidjeli i ona je počela da mu soli pamet i da mu govori da on ne zna šta radi i da će biti kasno kada shvati. Počela je da plače i rekla mu da ne može da zamisli život bez njega i da joj je potreban. Da ne želi da ga viđa po manastirima i da će da učini sve da se on ne zamonaši – kaže Radina bliska prijateljica za Skandal, te dodaje da pjevačica čini sve da ga odgovori od monaškog života, a njega to ljuti:

– Milan je pokušao da sa njom razumno priča, ali nije vrijedjelo. U jednom momentu ga je naljutila, te joj je rekao da on sam bira svoj životni put kao i da ona mora da ga podrži šta god on odluči. Rada zna da je on sve bliži tome da se zamonaši i da vrijeme otkucava kada će to da se desi, zato je sada počela sve više da ga pritiska, pokušava na svaki način da ga odgovori.