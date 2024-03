Popularna glumica tvrdi da je imala blizak susret sa vanzemaljcima: „Vidjela sam trouglaste glave"

Glumica Goldi Hon (Goldie Hawn) govorila je o svom susretu sa vanzemaljcima u intervjuu za „Apple+ Time to Walk“. Hon je ispričala da je sve počelo kad je imala samo 20 godina.

- Izašla sam ispred kuće i pogledala u noćno nebo. I vidjela sve te zvijezde. Pitala sam se jesmo li sami, koliko smo mali i ima li još planeta na kojima postoji život. Tad sam rekla – znam da postojite, znam da nismo sami i znam da ću vas sresti jednog dana - započela je glumica.

Goldi Hon je nekoliko mjeseci kasnije posetila prijateljicu u Kaliforniji i pitala je da spava u njenom autu. Kad je zaspala čula je, kako kaže, neobičan zvuk i jako visoke frekvencije.

- Zatim sam pogledala kroz prozor i vidjela dvije ili tri glave, trouglastog oblika. Bili su srebrne boje, imali su samo prorez umjesto usta, mali nosić i nisu imali uši. Pokazivali su na mene u autu kao da razgovaraju o meni, kao da sam subjekat. I zujali su, - ispričala je Hon, i dodala:

- Bila sam paralizovana, htjela sam da ustanem, ali nisam mogla. Uspjela sam da se trgnem, bilo je to kao da sam izbila neku silu sa sebe. Nisam mogla vjerovati da sam imala susret sa svemirskim životom. Dodirnuli su moje lice i to je bilo kao božji prst. Bio je to najdobronamerniji osjećaj pun ljubavi. Bilo je moćno.

Glumica je rekla kako je i kasnije imala susrete sa vanzemaljcima te da je jedan od njih bio u Velikoj Britaniji.

- U snu sam vidjela šest svjetala kako izlaze iz planine. Nakon toga su mi rekli da se te noći pojavio još jedan krug u žitu. Znala sam da su tu - ispričala je Goldi Hon u pomenutoj emisiji i zaključila da nastavlja da vjeruje te da je to „suština avanturizma“.