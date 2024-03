Kompletan spisak nominiranih za večerašnju dodjelu Oskara

Pred nama je 96. po redu dodjela prestižne filmske nagrade Oskar, koja će biti održana u "Dolby Theatreu" u Holivudu, a čiji će voditelj i ove godine komičar Džimi Kimel (Jimmy Kimmel), i to po četvrti put. Za Oskare i ove godine konkuriraju sjajna filmska ostvarenja i imena iz svijeta filma.

U nastavku donosimo listu svih nominiranih po kategorijama.

Kategorija za najbolji film:

"American Fiction"

"Anatomy of a Fall"

"Barbie2

"The Holdovers"

"Killers of the Flower Moon"

"Maestro"

"Oppenheimer"

"Past Lives"

"Poor Things"

"Zone of Interest"

U kategoriji za najbolji film apsolutni hit po broju nominacije je film “Oppenhimer” sa čak 13 nominacije dok je drugi najveći hit, film “Barbie” pomalo podbacio sa tek osam nominacija.

Kategorija za najbolju mušku ulogu:

Bredli Kuper (Bradley Cooper), "Maestro"

Kolman Domingo (Colman Domingo), "Rustin"

Paul Giamatti (Paul Giamatti), "The Holdovers"

Kilijan Marfi (Cillian Murphy), "Oppenheimer"

Džefri Rajt (Jeffrey Wright), "American Fiction"

Kategorija za najbolju žensku ulogu:

Anet Bening (Annette Bening), "Nyad"

Lili Gladstone (Lily Gladstone), "Killers of the Flower Moon"

Sandra Hiler (Sandra Hüller), "Anatomy of a Fall"

Keri Mulligan (Carey Mulligan), "Maestro"

Ema Stoun (Emma Stone), "Poor Things"

Kategorija za najbolju sporednu mušku ulogu:

Sterling K Braun (Sterling K Brown), "American Fiction"

Robert De Niro (Robert De Niro), "Killers of the Flower Moon"

Rajan Gosling (Ryan Gosling), "Barbie"

Mark Rufalo (Mark Ruffallo), "Poor Things"

Robert Dauni (Robert Downey), "Oppenheimer"

Kategorija za najbolju sporednu žensku ulogu:

Emili Blant (Emily Blunt), "Oppenheimer"

Daniele Bruks (Danielle Brooks), "The Color Purple"

Amerika Ferera (America Ferrera), "Barbie"

Džodi Foster (Jodie Foster), "Nyad"

Da’Vine Joj Randolf (Da’Vine Joy Randolph), "The Holdovers"

Kategorija za najboljeg redatelja:

Džastin Triet (Justine Triet), "Anatomy of a Fall"

Martin Scorceze (Martin Scorsese), "Killers of the Flower Moon"

Kristofer Nolan (Christopher Nolan), "Oppenheimer"

Jorgos Lantimos (Yorgos Lanthimos), "Poor Things"

Džonatan Glejzer (Jonathan Glazer), "The Zone of Interest"

Kategorija za dugometražni animirani film:

"The Boy and the Heron"

"Elemental"

"Nimona"

"Robot Dreams"

"Spider-Man: Across the Spider-Verse"

Kategorija za najbolji kratki animirani film:

“Letter to a Pig”

“Ninety-Five Senses”

“Our Uniform”

“Pachyderme”

“War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko”

Kategorija za adaptirani scenarij:

"American Fiction"

"Barbie"

"Oppenheimer"

"Poor Things"

"The Zone of Interest"

Kategorija za najbolji izvorni scenarij:

“Anatomy of a Fall”

“The Holdovers”

“Maestro”

“May December”

“Past Lives”

Kategorija za kratki dokumentarni film:

"The ABCs of Book Banning"

"The Barber of Little Rock"

"Island in Between"

"The Last Repair Shop"

"Nǎi Nai & Wài Pó"

Kategorija za dugometražni dokumentarni film:

"Bobi Wine: The People’s President"

"The Eternal Memory"

"Four Daughters"

"To Kill a Tiger"

"20 Days in Mariupol"

Kategorija za najbolji film koji nije na engleskom jeziku:

“The Teachers’ Lounge,” Njemačka

“Io Capitano,” Italija

“Perfect Days,” Japan

“Society of the Snow,” Španjolska

“The Zone of Interest,” Velika Britanija

Kategorija za najbolju montažu:

"Anatomy of a Fall"

"The Holdovers"

"Killers of the Flower Moon"

"Oppenheimer"

"Poor Things"

Kategorija za vizualne efekte:

"The Creator"

"Godzilla: Minus One"

"Guardians of the Galaxy Vol. 3"

"Mission: Impossible — Dead Reckoning, Part One"

"Napoleon"

Kategorija za scenografiju:

"Barbie"

"Killers of the Flower Moon"

"Napoleon"

"Oppenheimer"

"Poor Things"

Kategorija za najbolju originalnu pjesmu:

“The Fire Inside” (“Flamin’ Hot”)

“I’m Just Ken” (“Barbie”)

“It Never Went Away” (“American Symphony”)

“Wahzhazhe (A Song for My People),” (“Killers of the Flower Moon”)

“What Was I Made For?” (“Barbie”)

Kategorija za najbolju filmsku muziku:

“American Fiction”

“Indiana Jones and the Dial of Destiny”

“Killers of the Flower Moon”

“Oppenheimer”

“Poor Things”

Kategorija za najbolji zvuk:

"The Creator"

"Maestro"

"Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One"

"Oppenheimer"

"The Zone of Interest"

Kategorija za šminku i frizuru:

"Golda"

"Maestro"

"Oppenheimer"

"Poor Things"

"Society of the Snow"

Kategorija za kostimografiju:

"Barbie"

"Killers of the Flower Moon"

"Napoleon"

"Oppenheimer"

"Poor Things"